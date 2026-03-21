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Liga de Quito, LDU, Manta
Hacer respetar su fortín será la misión de Liga de Quito ante Manta.API

Liga de Quito vs Manta: horarios, alineaciones y dónde ver EN VIVO | LigaPro 2026

Albos y celestes miden fuerzas en la altura quiteña con la urgencia de ganar para no quedar relegados en la tabla

La sexta jornada de la LigaPro pone frente a frente a dos escuadras con urgencias distintas. En la Casa Blanca, Liga de Quito tiene la misión imperativa de reconciliarse con su afición tras un inicio de temporada con altibajos. Los Albos no pueden permitirse ceder más puntos si desean mantener el pulso por la etapa, mientras que el Manta FC aterriza en la capital con la intención de pescar un resultado histórico en la altura.

(Lea también: Copa Libertadores: Barcelona SC en grupo de los millonarios Boca Juniors y Cruzeiro)

Fecha y Horario: ¿A qué hora juega Liga de Quito ante Manta?

El pitazo inicial está programado para este sábado 21 de marzo. A continuación, los horarios internacionales para no perderse el choque:

  • 18:00: México.
  • 19:00: Ecuador, Colombia y Perú.
  • 21:00: Argentina, Uruguay y Chile.

Guía de TV: ¿Cómo ver LDU Quito vs. Manta en vivo?

Liga de Quito, Manta
La última que Liga de Quito y Manta se enfrentaron en la LigaPro igualaron 1-1. El juego se disputó el 17 de agosto de 2026.API

Para seguir las emociones de este compromiso en territorio ecuatoriano, los hinchas cuentan con dos opciones principales:

  • Streaming: La plataforma Zapping Sports llevará la señal digital para todos sus suscriptores.
  • Señal Abierta: Teleamazonas transmitirá el cotejo para todo el país.

Las probables alineaciones

Emelec

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El estratega brasileño Tiago Nunes apuesta por la continuidad de su bloque defensivo, donde la presencia de Ricardo Adé es fundamental para otorgar seguridad. La gran apuesta ofensiva recae en la velocidad de Janner Corozo y la potencia del delantero brasileño Deyverson.

Posible XI de Liga: Valle; Quintero, Mina, Adé, Segovia; Quiñónez, Pretell, Minda, Alvarado; Corozo y Deyverson.

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El cuadro manabita no llega a Quito a esconderse, pero sí a ser inteligente. Javier Carbajal plantea un sistema de transiciones rápidas y una defensa compacta para desesperar a los universitarios.

Posible XI del Manta: Zambrano; Medina, Moscarelli, Ortiz, Mina; Jiménez, Ramírez, Burbano, Valencia; Blanco y Alman.

Estadísticas previas en LigaPro 2026 de Liga de Quito y Manta

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