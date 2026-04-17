A qué hora y dónde ver EN VIVO Emelec vs Guayaquil City por la fecha 9 de la LigaPro 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Emelec llega a la fecha 9 de la LigaPro 2026 con la presión al máximo. El conjunto eléctrico está obligado a ganar este viernes 17 de abril de 2026, cuando reciba a Guayaquil City FC en el estadio Capwell, desde las 19:30, en un duelo clave para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Emelec, obligado a ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones

Emelec atraviesa un momento crítico en el campeonato ecuatoriano. Actualmente se ubica en la casilla 15 con apenas cinco puntos.

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El equipo dirigido por el director técnico Vicente Sánchez necesita sumar de a tres para empezar a revertir su complicado presente y recuperar confianza ante su hinchada.

Emelec suma cinco puntos en la LigaPro 2026.API

Vicente Sánchez apuesta por un tridente ofensivo

Para este juego, el DT apostará por un tridente ofensivo encabezado por Luca Klimowicz, José Neris y Francisco Pizzini, quienes tendrán la responsabilidad de generar peligro y concretar las opciones de gol.

No obstante, el cuadro eléctrico sufrirá bajas sensibles en defensa, ya que Luis Fernando León y Aníbal Leguizamón no estarán disponibles por lesión.

La probable alineación de Emelec sería con Ortiz en el arco; Caicedo, Segura, Valencia y Guerrico en defensa; Quintero, Griffith y Mina en el mediocampo; y Pizzini, Neris junto a Klimowicz en ataque.

Guayaquil City también llega con presión en la tabla

Por su parte, Guayaquil City tampoco llega en su mejor momento. El equipo ciudadano ocupa la posición 12 con nueve unidades, por lo que también necesita sumar para escalar en la clasificación.

Damián Díaz es la figura más experimentada de Guayaquil City.Archivo

El técnico Pool Gavilánez confiará en su poder ofensivo, liderado por Edison Mero, acompañado por Pablo González y el experimentado Damián Díaz.

La posible alineación de Guayaquil City incluiría a Napa; Rodríguez, Quiñónez y Arias en defensa; Ayoví, Arroyo, Laurino y Mancilla en el mediocampo; dejando en ataque a González, Díaz y Mero.

Estadísticas de Emelec y Guayaquil City

Dónde ver EN VIVO el partido por LigaPro 2026

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