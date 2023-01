El entrenador del Benfica, Roger Schmidt, criticó este jueves 5 de enero a Enzo Fernández por viajar a su Argentina natal para celebrar la Nochevieja en contra de las órdenes del club y prometió que "habrá consecuencias".

Schmidt señaló que el centrocampista argentino "no tenía permiso" para viajar y que lo que hizo "no es aceptable", durante la rueda de prensa previa al partido de este viernes 6 de enero contra el Portimonense, de la Liga de Portugal.

"No tenía permiso para ir a Argentina y faltó a los entrenamientos, eso no es aceptable, así que habrá consecuencias", dijo el técnico del Benfica, que no especificó la posible sanción.

Sin embargo, aseguró que Enzo Fernández es "un chico muy bueno y un jugador fantástico", y que entiende que su situación "no es fácil".