Emelec vs. Deportivo Cuenca EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de LigaPro

En el estadio George Capwell se disputa el partido válido por la séptima fecha del campeonato ecuatoriano

Emelec busca ante Deportivo Cuenca su tercera victoria en la LigaPro 2026.

Emelec recibe a Deportivo Cuenca este sábado 4 de abril (19:00) en el Estadio Capwell por la fecha 7 de la LigaPro. Con las bajas de Miller Bolaños y Luis Fragozo, el técnico Vicente Sánchez apuesta por la dupla Neris-Klimowicz. El "Bombillo" urge ganar para salir del fondo de la tabla.

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El duelo destaca por el enfrentamiento entre los hermanos Luca y Matías Klimowicz. Mientras los azules buscan aire en el torneo, el equipo de Jorge Célico llega octavo con 8 puntos, intentando acechar el liderato de la LigaPro ante un rival necesitado.

El cotejo será transmitido en señal abierta por Teleamazonas y por la aplicación de Zapping Sports. Adicionalmente, EXPRESO seguirá el minuto a minuto del partido en el Capwell.

Alineaciones confirmadas de Emelec y Deportivo Cuenca

(Las alineaciones se verán reflejadas minutos antes del pitazo inicial)

Emelec vs Deportivo Cuenca EN DIRECTO

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