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Emelec busca ante Deportivo Cuenca su tercera victoria en la LigaPro 2026.Cortesía

Emelec vs. Deportivo Cuenca EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de LigaPro

En el estadio George Capwell se disputa el partido válido por la séptima fecha del campeonato ecuatoriano

  • Redacción Expreso

Emelec recibe a Deportivo Cuenca este sábado 4 de abril (19:00) en el Estadio Capwell por la fecha 7 de la LigaPro. Con las bajas de Miller Bolaños y Luis Fragozo, el técnico Vicente Sánchez apuesta por la dupla Neris-Klimowicz. El "Bombillo" urge ganar para salir del fondo de la tabla.

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El duelo destaca por el enfrentamiento entre los hermanos Luca y Matías Klimowicz. Mientras los azules buscan aire en el torneo, el equipo de Jorge Célico llega octavo con 8 puntos, intentando acechar el liderato de la LigaPro ante un rival necesitado.

El cotejo será transmitido en señal abierta por Teleamazonas y por la aplicación de Zapping Sports. Adicionalmente, EXPRESO seguirá el minuto a minuto del partido en el Capwell.

Alineaciones confirmadas de Emelec y Deportivo Cuenca

(Las alineaciones se verán reflejadas minutos antes del pitazo inicial)

Emelec vs Deportivo Cuenca EN DIRECTO

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