El delantero argentino Mauro Quiroga se perderá el duelo que Emelec disputará el miércoles 27 de abril ante Palmeiras de Brasil, a las 19:00 en estadio Capwell, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, por una molestia que mantiene tras un golpe en la cabeza que sufrió el 14 de abril, durante el duelo ante el Deportivo Táchira.

Quiroga, tras el entrenamiento de este 26 de abril, confirmó que no podrá estar en el compromiso copero, pues no se sintió bien durante los trabajos con los azules.

"Me voy preocupado a mi casa, lo hablé con el cuerpo técnico y los doctores cuando me impacta la pelota en la cabeza tengo sensaciones muy raras. Hoy Intente cabecear, me empezó a doler la cabeza. Tuve pérdida de lucidez", sostuvo el ariete argentino.

Con la baja del gaucho, el estratega Ismael Rescalvo irá con Alejandro Cabeza como único delantero en punta.

De acuerdo al último entrenamiento, Emelec jugaría con Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Eddie Guevara, Bruno Pittón; Bryan Carabalí, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez y Joao Rojas; José Cevallos; Alejandro Cabeza.