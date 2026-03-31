Ecuador en Europa: balance de los amistosos antes del Mundial 2026

La Tricolor igualó frente a Marruecos y Países Bajos, dejando sensaciones positivas de cara a su debut mundialista en junio

La selección de Ecuador finalizó su gira por el Viejo Continente con un balance que invita al optimismo. Los empates 1-1 ante Marruecos en Madrid y Países Bajos en Eindhoven confirman que La Tri posee la madurez para competir internacionalmente.

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El funcionamiento táctico de Sebastián Beccacece destacó por la presión alta y transiciones rápidas. Aunque faltó contundencia en el último cuarto del campo, el equipo nacional demostró una identidad clara. La jerarquía de Moisés Caicedo fue fundamental para equilibrar el mediocampo.

Anthony Valencia, extremo de la selección ecuatoriana, debutó en la tricolor. ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Piero Hincapié y Denil Castillo fueron bajas de última hora tras el primer duelo, obligando al cuerpo técnico a probar variantes defensivas. Estas pruebas resultaron exitosas, permitiendo observar el recambio generacional que llegará con ritmo óptimo a la cita mundialista.

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Los rivales europeos y africanos exigieron físicamente a Ecuador, simulando el nivel que encontrarán en el Grupo E. Medirse ante potencias mundiales permitió ajustar detalles en la marca zonal y jugadas de pelota parada, aspectos críticos para superar la fase inicial.

¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?

Con la mira puesta en el debut contra Costa de Marfil el 14 de junio, Ecuador regresa con certezas. La delegación tricolor iniciará ahora su concentración final, enfocada en pulir la definición para transformar el dominio de juego en victorias históricas.

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