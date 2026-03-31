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Enner Valencia, Selección Ecuador, Países Bajos
Enner Valencia festeja su gol ante Países Bajos.Cortesía @latri

Ecuador en Europa: balance de los amistosos antes del Mundial 2026

La Tricolor igualó frente a Marruecos y Países Bajos, dejando sensaciones positivas de cara a su debut mundialista en junio

  • Redacción Expreso

La selección de Ecuador finalizó su gira por el Viejo Continente con un balance que invita al optimismo. Los empates 1-1 ante Marruecos en Madrid y Países Bajos en Eindhoven confirman que La Tri posee la madurez para competir internacionalmente.

(Lea también: Próximo partido de Ecuador: fecha, rival y preparación rumbo al Mundial 2026)

El funcionamiento táctico de Sebastián Beccacece destacó por la presión alta y transiciones rápidas. Aunque faltó contundencia en el último cuarto del campo, el equipo nacional demostró una identidad clara. La jerarquía de Moisés Caicedo fue fundamental para equilibrar el mediocampo.

Anthony Valencia, Selección Ecuador
Anthony Valencia, extremo de la selección ecuatoriana, debutó en la tricolor.ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Piero Hincapié y Denil Castillo fueron bajas de última hora tras el primer duelo, obligando al cuerpo técnico a probar variantes defensivas. Estas pruebas resultaron exitosas, permitiendo observar el recambio generacional que llegará con ritmo óptimo a la cita mundialista.

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Los rivales europeos y africanos exigieron físicamente a Ecuador, simulando el nivel que encontrarán en el Grupo E. Medirse ante potencias mundiales permitió ajustar detalles en la marca zonal y jugadas de pelota parada, aspectos críticos para superar la fase inicial.

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