Barcelona SC venció a Mushuc Runa y revive debate sobre su defensa

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Barcelona SC ganó a Mushuc Runa, pero los errores defensivos volvieron a encender las alertas en la zaga amarilla.





La rotación de 10 defensores en 10 partidos refleja que Barcelona SC aún busca estabilidad en su línea posterior.

Pese a recibir solo 0,8 goles por partido, expertos advierten que Barcelona SC debe mejorar la sincronización defensiva.

Aunque Barcelona SC salió del bache de derrotas al vencer 2-1 a Mushuc Runa, el triunfo no logró disipar por completo las dudas sobre el rendimiento de su defensa, que volvió a mostrar fallas en el arranque del compromiso.

El primer gol del rival llegó tras un error en la zaga amarilla, que permitió que Renato Ibarra anotara para Mushuc Runa tras aprovechar un balón que nació de un desacierto defensivo. La jugada volvió a evidenciar los problemas recurrentes que ha tenido la defensa torera en esta temporada.

Barcelona SC y la rotación en defensa durante 2026

Según los registros del equipo, Barcelona SC ha utilizado hasta 10 jugadores distintos en la defensa durante los primeros 10 partidos de la temporada 2026, lo que refleja la constante búsqueda de estabilidad en esa zona.

El paraguayo Javier Báez es el futbolista que más minutos ha sumado en la zaga, mientras que Byron Castillo ha perdido espacio dentro de la consideración del cuerpo técnico encabezado por Ariel Holan.

Barcelona SC es tercero en la tabla de la LigaPro 2026.API

Ante Mushuc Runa, el equipo pasó “de la tristeza a la alegría”. Primero sufrió con el tanto del rival, pero en el segundo tiempo Gustavo Vallecilla y Bryan Carabalí lograron recomponer el orden defensivo y contribuir al triunfo.

¿Alcanza la defensa de Barcelona SC para competir?

Cuando aún restan 20 fechas para el final de la primera etapa del campeonato, las interrogantes sobre la solidez defensiva siguen presentes dentro y fuera del club.

Para el exarquero José Cevallos y el exdefensor Daniel Peña, el equipo tiene elementos suficientes, pero necesita mejorar la coordinación colectiva.

Barcelona SC venció 2-1 a Mushuc Runa en el estadio Monumental.API

“Personalmente creo que sí alcanza; lo que falta es sincronizar movimientos, porque tiene buenos elementos”, comentó Cevallos.

El exguardameta destacó que Javier Báez es un jugador clave en la zaga y que cuenta con respaldo en futbolistas como Gustavo Vallecilla y Rangel, quienes atraviesan un buen momento deportivo.

Además, señaló que existen variantes que aún pueden ser aprovechadas en la plantilla, como el defensor Sosa y el lateral Bryan Carabalí, quien ha destacado como uno de los jugadores más regulares.

Los números respaldan el rendimiento defensivo

Por su parte, Daniel Peña, exdefensor campeón con Olmedo y actual entrenador, analizó los números del equipo para sustentar su visión.

Barcelona SC ha recibido ocho goles en 10 partidos, lo que representa un promedio de 0,8 goles por encuentro, una cifra que, según el especialista, refleja una defensa competitiva dentro del campeonato.

Así quedó Barcelona SC en la tabla

Sin embargo, aclaró que el funcionamiento defensivo no depende exclusivamente de los zagueros. “En un equipo no solo se habla de la defensa, porque se trata de 11 jugadores”, explicó.

El análisis también destacó el aporte ofensivo de los defensores en el último partido, cuando fueron ellos quienes marcaron los goles que aseguraron el triunfo ante Mushuc Runa.