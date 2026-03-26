Colombia vs. Croacia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el amistoso en Orlando

James y Modric se reencuentran en un amistoso de alto voltaje donde Sudamérica y Europa chocan por la supremacía en Florida

La selección de Colombia se enfrenta a Croacia en un emocionante amistoso internacional que servirá como termómetro ideal previo al Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo llega con una racha positiva, buscando consolidar su identidad táctica antes del inicio de la gran cita mundialista.

(Le puede interesar: Gonzalo Plata: Su futuro entra en evaluación en Flamengo por indisciplina)

Por su parte, el conjunto europeo, liderado por el incansable Luka Modrić, pretende imponer su jerarquía técnica en suelo estadounidense. Este choque de estilos promete emociones fuertes donde la velocidad sudamericana chocará contra el ordenado y experimentado mediocampo de los balcánicos.

El encuentro se disputará este jueves 26 de marzo de 2026 en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 18:30

Argentina, Chile y Uruguay: 20:30

México: 17:30

Luka Modric, referente histórico en el mediocampo croata. Cortesía

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia EN VIVO?

Para los aficionados en Colombia, la transmisión oficial estará disponible a través de las señales abiertas de Caracol TV y RCN. Además, quienes prefieran el streaming podrán seguir el compromiso mediante las plataformas digitales de ambos canales y la aplicación Caracol Play de forma directa. En el resto del continente, Disney Plus Premium también transmitirá el encuentro amistoso.

Ambos estrategas han confirmado que utilizarán a sus figuras principales, entendiendo que el margen de error se reduce conforme se acerca el Mundial. La expectativa es alta, pues se espera un estadio colmado de hinchas cafeteros que residen en el estado de la Florida.

Neymar no jugará en Cuenca: Santos lo descarta para el partido de Copa Sudamericana Leer más

Posible alineación de Colombia

El técnico Néstor Lorenzo mantendrá la base que le ha dado resultados, confiando en la creatividad de James Rodríguez y el desequilibrio de Luis Díaz.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Posible alineación de Croacia

Zlatko Dalić apuesta por la vieja guardia para controlar los tiempos del partido, utilizando a sus laterales para generar amplitud y centros peligrosos.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Marin Pongračić; Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!