Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Eliminatorias Mundial (13779351)
James Rodríguez (d) de Colombia disputa un balón con Gonzalo Plata de Ecuador.Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia vs. Croacia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el amistoso en Orlando

James y Modric se reencuentran en un amistoso de alto voltaje donde Sudamérica y Europa chocan por la supremacía en Florida

La selección de Colombia se enfrenta a Croacia en un emocionante amistoso internacional que servirá como termómetro ideal previo al Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo llega con una racha positiva, buscando consolidar su identidad táctica antes del inicio de la gran cita mundialista.

(Le puede interesar: Gonzalo Plata: Su futuro entra en evaluación en Flamengo por indisciplina)

Por su parte, el conjunto europeo, liderado por el incansable Luka Modrić, pretende imponer su jerarquía técnica en suelo estadounidense. Este choque de estilos promete emociones fuertes donde la velocidad sudamericana chocará contra el ordenado y experimentado mediocampo de los balcánicos.

El encuentro se disputará este jueves 26 de marzo de 2026 en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Aquí tienes el horario según tu ubicación:

  • Ecuador, Colombia y Perú: 18:30
  • Argentina, Chile y Uruguay: 20:30
  • México: 17:30
Luka Modric
Luka Modric, referente histórico en el mediocampo croata.Cortesía

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia EN VIVO?

Para los aficionados en Colombia, la transmisión oficial estará disponible a través de las señales abiertas de Caracol TV y RCN. Además, quienes prefieran el streaming podrán seguir el compromiso mediante las plataformas digitales de ambos canales y la aplicación Caracol Play de forma directa. En el resto del continente, Disney Plus Premium también transmitirá el encuentro amistoso.

Ambos estrategas han confirmado que utilizarán a sus figuras principales, entendiendo que el margen de error se reduce conforme se acerca el Mundial. La expectativa es alta, pues se espera un estadio colmado de hinchas cafeteros que residen en el estado de la Florida.

Neymar Jr.

Neymar no jugará en Cuenca: Santos lo descarta para el partido de Copa Sudamericana

Leer más

Posible alineación de Colombia

El técnico Néstor Lorenzo mantendrá la base que le ha dado resultados, confiando en la creatividad de James Rodríguez y el desequilibrio de Luis Díaz.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

RELACIONADAS

Posible alineación de Croacia

Zlatko Dalić apuesta por la vieja guardia para controlar los tiempos del partido, utilizando a sus laterales para generar amplitud y centros peligrosos.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Marin Pongračić; Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador confirma 99 deportistas para Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

  2. Los mensajes del caso Villacís: decisiones erosionan el Estado de derecho

  3. Caso Aquiles Álvarez: estos son los escenarios del alcalde en el proceso judicial

  4. EN VIVO | Francia vs Brasil HOY: Sigue aquí el partido amistoso en la Fecha FIFA

  5. Cuatro series imperdibles para maratonear este último fin de semana de marzo

LO MÁS VISTO

  1. CAN: Esto acordaron Ecuador y Colombia en primera cita en medio de guerra comercial

  2. Bloqueo a Alexandra Villacís en la Judicatura tiene un olor a delincuencia organizada

  3. Bono de Desarrollo Humano: Cómo consultar con la cédula si eres beneficiario en abril

  4. ¿Qué es DAZN y cómo ver GRATIS Ecuador vs Marruecos?: Hora y canales para ver EN VIVO

  5. Feria de electrodomésticos en Guayaquil: ¿qué mueve el consumo tecnológico?

Te recomendamos