Barcelona se queda sin oxígeno

La parte física, mental y táctica (preparación deportiva) son las bases para que un jugador encare la temporada “sin problemas”. Y son precisamente esos ‘ingredientes’ los que le estarían faltando a la plantilla de Barcelona para no dejar escapar puntos durante los últimos 30 minutos de los partidos, según los especialistas César Benalcázar, Hólguer González y Héctor Cedeño.

El Ídolo, que visita este viernes 6 de noviembre, a las 19:00 a Olmedo con el fin de mantener la punta de la tabla (10 puntos), tiene que corregir sobre la marcha si no quiere que lo bajen.

Y es que según las estadísticas, en las 19 fechas que se han disputado en LigaPro, en cuatro ocasiones le arrebataron el triunfo o empate a los toreros y dejaron escapar nueve puntos. Mientras que dos veces no le alcanzó para dar vuelta al marcador, no pudo anotar en el segundo tiempo, y se le fueron cinco unidades (ver infografía).

“Al no tener la forma deportiva el jugador no va a rendir durante el año y eso se lo gana en la pretemporada. Desde el punto de vista profesional, los goles que un equipo recibe a partir del minuto 30 del primer o segundo tiempo, son causas de una mala preparación física y no van a poder sostener los resultados”, explicó Benalcázar.

Los resultados son claros. El Ídolo deja escapar los partidos en los últimos 30'. Infografía / Adrián Peñaherrera

Si un futbolista no encuentra el “equilibrio mental, físico y táctico” su rendimiento en el campo de juego será “malo”, puesto que estos tres van de la mano, dijo González.

“No solo le atribuiría a la parte física del jugador. Lo que me doy cuenta es que hay una desconcentración. Todo va de la mano, porque cuando un jugador no está bien mentalmente, por más que esté bien físicamente, no va a rendir. Les falta madurez deportiva para saber cuándo acelerar y frenar. Tienen que encontrar esa sincronía para que den los puntillazos finales”, destacó el adiestrador.

Finalmente, Cedeño recalcó que la paralización de la LigaPro por la pandemia de coronavirus (desde el 14 de marzo al 10 de junio) “arruinó su trabajo de base”.

“Para que un deportista mantenga esa buena forma física, no puede tener una para tan larga. Un jugador no puede pasar a entrenar de esa manera, pero ahí viene la mano del técnico para recuperar el estado de los jugadores”, recalcó el licenciado en Educación Física.