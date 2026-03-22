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Arsenal busca ganar su primer título de esta temporada 2025-26.EFE

Arsenal vs Manchester City: alineaciones y dónde ver EN VIVO final de EFL Cup 2025-26

Arsenal y Manchester City definen la EFL Cup en Wembley, con Hincapié como protagonista en la defensa ‘gunner’

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié está a las puertas de hacer historia en el fútbol inglés. Este domingo 22 de marzo de 2026, Arsenal disputará la final de la EFL Cup 2025-26 frente a Manchester City, en un duelo que podría significar el primer título del zaguero tricolor con los ‘Gunners’.

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El compromiso se jugará desde las 11:30 (hora de Ecuador) en el mítico Estadio de Wembley, escenario tradicional de las grandes finales del fútbol inglés.

Arsenal va por su primer título de la temporada

Para Arsenal, este torneo representa una de las tres oportunidades de consagración en la temporada, junto a la Premier League y la UEFA Champions League.

Piero Hincapié
Piero Hincapié será titular en la zaga de Arsenal.Archivo

El equipo dirigido por Mikel Arteta llegará con lo mejor de su plantilla, en busca de un nuevo título que reafirme su crecimiento.

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En el esquema titular destacan nombres como Declan Rice, Eberechi Eze y el propio Hincapié, quien ha ganado protagonismo en la defensa, y podría ganar su primer título con los Gunners.

La alineación de Arsenal: Kepa; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Trossard y Gyokeres.

Manchester City y su poder ofensivo con Haaland

Enfrente estará un rival de peso. Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, también contará con todas sus figuras

Jugadores como Erling Haaland, Rodri y Jérémy Doku representan una amenaza constante para cualquier defensa.

Manchester City
Manchester City busca celebrar en Wembley.EFE

Dónde ver EN VIVO Arsenal vs Manchester City en Ecuador

Para los aficionados en Ecuador, el partido se podrá ver EN VIVO a través de ESPN en televisión por cable y mediante la plataforma Disney+ Premium, tanto en su versión digital como en su canal de TV.

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