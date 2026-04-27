Adrián Luna Martinetti: ¿qué se viene luego del debut para el ecuatoriano en la UFC?

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Aunque para muchos la derrota del peleador ecuatoriano Adrián Luna Martinetti pueda parecer negativa, el guayaquileño dejó un precedente positivo en su debut, la noche del sábado, ante el británico Davey Grant, en la cartelera UFC Vegas 116.

El debutante guayaquileño en peso gallo (135 libras), quien llegaba con un récord de 17-1 y tras impresionar en el Dana White’s Contender Series, no pudo superar la astucia y el oficio del peleador inglés, quien se impuso por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) luego tres rounds de alto ritmo y constante intercambio de golpes.

Reseña positiva de UFC Latinoamérica

La página oficial de la UFC en Español reseñó el combate con frases como: “Batalla intensa del ecuatoriano. Impresionante intercambio”, o expresiones como “Martinetti metiendo el acelerador en el último round con patadas a la cabeza y combinaciones potentes”.

Muestra del intenso enfrentamiento, los dos protagonistas se llevaron el tan ansiado bono por ‘La Pelea de La Noche’, dotado de 100.000 dólares para cada uno, algo que dice mucho del nivel no solo Grant, sino también Luna.

“Más allá del resultado, fue una pelea interesante. Ambos dieron batalla y eso es importante para Luna quien apenas está debutando”, expresó escuetamente Marlon ‘Chito’ Vera, su compatriota y también peleador activo de la UFC, quien el sábado fue comentarista del combate para la cadena oficial de la compañía.

Se destaca que Luna Martinetti mostró velocidad y agresividad en los primeros minutos, pero Grant, con su amplio bagaje en la división de gallo, controló las distancias, contragolpeó con precisión y absorbió el volumen del ecuatoriano sin ceder terreno.

El inglés supo capitalizar cada error del debutante, especialmente en el cierre de los dos primeros rounds, donde su experiencia marcó la diferencia en las tarjetas de los jueces.

Lo que se viene para Adrián Luna

De acuerdo con el contrato firmado, el tricolor tiene aún dos peleas más por delante en las que podrá corregir y mejorar aspectos en los que falló en el UFC Vegas 116.

Para páginas especializadas en UFC, lo que sin duda pesó en el debut del ecuatoriano fue la experiencia de Davey Grant, quien con 40 años de edad, tiene ya 15 peleas disputadas en la compañía más importante de artes marciales mixtas en el mundo, mientras que para Luna Martinetti esta era apenas la primera.