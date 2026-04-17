Infinity Vision: la nueva certificación de The Walt Disney Company para cines de gran formato

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Infinity Vision debutará oficialmente en salas con el reestreno de Avengers: Endgame el 25 de septiembre.



el Su implementación continuará con grandes lanzamientos de Marvel Studios como Avengers: Doomsday , prevista para diciembre.



como , prevista para diciembre. A diferencia de IMAX, Infinity Vision no es un formato propietario, sino una certificación que puede adaptarse a distintas cadenas de cine.



En un contexto donde el dominio de formatos premium como IMAX ha vuelto al centro de la conversación, especialmente tras la preferencia de distribución que ha rodeado a Dune: Parte Tres, Disney no ha tardado en mover ficha, ya que la compañía ha presentado Infinity Vision, una nueva certificación diseñada para competir directamente en el terreno de las experiencias cinematográficas de gran formato, apostando por elevar el estándar técnico de las salas tradicionales.

El anuncio se realizó en el marco de la convención CinemaCon, donde The Walt Disney Company también compartió novedades clave sobre sus próximos estrenos, especialmente dentro del universo de Marvel Studios. En ese escenario, Infinity Vision se posiciona no solo como una innovación técnica, sino como una estrategia clara para garantizar que sus grandes producciones, como Avengers: Doomsday se experimenten bajo condiciones específicas que potencien al máximo su escala y ambición visual.

¿Qué es Infinity Vision y cómo funciona?

Infinity Vision debutará con la proyección de las películas de Marvel Studios.Expreso

Infinity Vision es una certificación de salas de cine premium que establece un nuevo estándar de calidad para la exhibición cinematográfica. A diferencia de formatos propietarios como IMAX, este sistema no implica una tecnología exclusiva, sino un conjunto de requisitos técnicos que los auditorios deben cumplir para garantizar una experiencia superior.

Entre sus principales características destacan:

Pantallas de gran formato diseñadas para maximizar la escala de la imagen

Proyección láser, que permite mayor brillo, contraste y fidelidad de color

y fidelidad de color Sistemas de audio premium, optimizados para ofrecer un sonido envolvente e inmersivo

En términos de funcionamiento, Infinity Vision opera como un sello de calidad más que como un formato cerrado. Esto significa que las salas certificadas deben cumplir con parámetros específicos definidos por Disney en cuanto a tamaño de pantalla, niveles de luminosidad, calibración de imagen y rendimiento acústico. La proyección láser, por ejemplo, no solo mejora la nitidez, sino que permite mantener una consistencia visual en distintos tipos de contenido, algo clave para producciones con altos niveles de detalle y efectos visuales complejos.

A nivel de audio, el estándar apunta a sistemas multicanal avanzados capaces de distribuir el sonido con precisión espacial, generando una sensación envolvente que acompaña la narrativa visual. Todo esto se integra en un entorno controlado donde factores como la disposición del auditorio, la acústica y la distancia de visión también juegan un papel fundamental en la certificación.

¿Por qué Disney apuesta por Infinity Vision?

La llegada de Infinity Vision no es casual si tenemos en cuenta que, en los últimos años, la industria cinematográfica ha visto cómo los formatos premium se convierten en un factor decisivo tanto para la taquilla como para la experiencia del espectador. En este escenario, The Walt Disney Company busca asegurar que sus producciones se exhiban bajo estándares que estén a la altura de su escala y presupuesto.

"Los estándares de calidad de producción de Disney son insuperables, con cada detalle de una película meticulosamente cuidado para ofrecer una experiencia inmersiva", afirmó Andrew Cripps, director de distribución cinematográfica de The Walt Disney Studios, dejando claro que esta iniciativa responde a una necesidad de control creativo también en la fase de exhibición.

Más allá de lo técnico, Infinity Vision representa un movimiento estratégico frente al dominio de formatos como IMAX, ofreciendo una alternativa que puede implementarse en más salas alrededor del mundo sin depender de una infraestructura exclusiva. Esto podría traducirse en una mayor accesibilidad para el público y, al mismo tiempo, en una estandarización de experiencias premium bajo el sello Disney.

De cara a la industria, esta apuesta podría impulsar una nueva competencia en el ámbito de la exhibición cinematográfica, incentivando a otros estudios y cadenas de cine a elevar sus propios estándares. En un momento donde el cine compite directamente con el streaming, propuestas como Infinity Vision buscan reforzar el valor diferencial de la sala: convertir cada estreno en un evento que no pueda replicarse fuera de ella.