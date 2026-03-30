El eclipse del siglo: el fenómeno solar más largo ocurrirá el 2 de agosto de 2027

El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más relevantes de las últimas décadas: un eclipse solar total que ha sido catalogado como el 'Eclipse del Siglo' por su duración excepcional. De acuerdo con proyecciones de la NASA, este evento alcanzará hasta 6 minutos y 23 segundos de oscuridad total, superando ampliamente el promedio habitual de este tipo de fenómenos.

Lo cierto es que, este nivel de duración no es común en la era moderna, de hecho, eclipses de características similares no se registran desde hace décadas (como el de 2009) y no volverán a repetirse con esta intensidad en lo que resta del siglo XXI. Por ello, la comunidad científica ha puesto especial atención en este evento, que combinará condiciones orbitales poco frecuentes y una trayectoria geográfica particularmente favorable para la observación.

Claves científicas para entender el eclipse

La cercanía de la Luna a la Tierra será clave para la duración del fenómeno. canva

El eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar en una franja específica del planeta. En el caso del 2027, su duración extraordinaria se explica por una combinación precisa de factores astronómicos.

Uno de los más importantes es que la Luna estará cerca de su perigeo, es decir, el punto de su órbita más cercano a la Tierra, esto hará que su tamaño aparente sea mayor, permitiéndole cubrir el disco solar con mayor holgura y proyectar una sombra (conocida como umbra) más amplia y duradera sobre la superficie terrestre. A esto se suma la geometría de la alineación y la posición casi cenital del Sol en ciertas zonas, lo que reduce la dispersión atmosférica y prolonga la percepción de oscuridad.

Hasta ahora, la Tierra es el único planeta que conocemos que tiene este tipo de eclipse solar.

Dra. Kelly Korreck

Astrofísica de la NASA

Desde el punto de vista técnico, el eclipse pertenecerá al ciclo Saros 136, una serie conocida por producir algunos de los eclipses más largos de la historia reciente. Tendrá una magnitud de 1.079, lo que implica que el diámetro aparente de la Luna superará al del Sol en cerca de un 8%. La franja de totalidad alcanzará aproximadamente 258 kilómetros de ancho, permitiendo que millones de personas queden bajo la sombra lunar.

El punto de máxima duración se ubicará en Egipto, a unos 60 kilómetros al sureste de Luxor, donde se registrarán los 6 minutos y 23 segundos de oscuridad total. Durante ese intervalo podrán observarse fenómenos característicos como "la corona solar", la atmósfera externa del Sol visible como un halo brillante y las llamadas "cuentas de Baily", destellos de luz que aparecen en los bordes de la Luna segundos antes y después de la totalidad.

Siendo que, el norte de África ofrece las mejores condiciones climáticas para observar el eclipse, varias agencias comienzan a ofrecer planes turísticos a Egipto. EXPRESO

En cuanto a su trayectoria, la sombra de la Luna recorrerá tres continentes: en Europa, el fenómeno será visible de forma total únicamente en el sur de España; en África cruzará países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto; y en Asia alcanzará regiones de Arabia Saudita y Yemen antes de disiparse en el océano Índico. Estas zonas, especialmente en el norte de África, presentan además condiciones climáticas favorables, con altas probabilidades de cielos despejados.

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¿Será visible en Ecuador?

Para los observadores en Ecuador, la noticia no es tan favorable, pues el eclipse del 2 de agosto de 2027 no será visible ni de forma parcial ni total en el país, ni en general en Sudamérica. Esto se debe a que la trayectoria de la sombra lunar se concentrará exclusivamente en el hemisferio norte, muy lejos del rango geográfico de la región.

La ubicación del país, al sur y oeste de la franja de totalidad, impide cualquier tipo de observación directa del fenómeno. Sin embargo, esto no significa que pase desapercibido, teniendo en cuenta que instituciones como la NASA y otros observatorios internacionales suelen realizar transmisiones en vivo de estos eventos, permitiendo seguir en tiempo real cada fase del eclipse desde los puntos de mejor visibilidad.

Para quienes deseen experimentarlo de forma directa, destinos como el sur de España o el norte de África se perfilan como los mejores lugares de observación. En particular, Egipto destaca no solo por ser el punto de máxima duración, sino también por sus condiciones atmosféricas, consideradas entre las más óptimas para este tipo de eventos en la era moderna.

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