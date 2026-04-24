Toque de queda redefine la peregrinación de Schoenstatt: estos son los nuevos puntos de salida

Publicado por María Verónica Vernaza Guerrero Creado: Actualizado:

La peregrinación al Santuario de Schoenstatt realiza ajustes importantes. A raíz del toque de queda -del domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo de 2026- la organización decidió suprimir varios puntos de partida y concentrar la movilización en rutas específicas. Esta medida busca facilitar el control logístico y ofrecer una experiencia más segura para los miles de fieles que cada año participan en esta manifestación de fe.

El encuentro se realizará el sábado 9 de mayo, en vísperas del Día de la Madre, y prevé la asistencia de más de 10.000 personas provenientes de Guayaquil y otras provincias como Manabí, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Desde 1979, esta caminata se ha consolidado como una de las expresiones religiosas más significativas de la ciudad, con destino al Santuario de la Madre Tres Veces Admirable, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo.

Horarios confirmados de salida

Los grupos parroquiales contarán con transporte organizado hacia el santuario. Ante los cambios implementados, estos son los puntos habilitados para iniciar la caminata:

Iglesia María Madre de la Iglesia, Los Ceibos: 5:30

Iglesia Nuestra Señora de la Alborada: 6:00

La programación en el lugar iniciará con confesiones desde las 5:30, seguida del rezo del santo rosario a las 7:00. La misa se celebrará a las 8:00 y será presidida por el cardenal Luis Gerardo Cabrera. Luego, el ingreso al santuario se realizará por grupos de forma ordenada.

Una peregrinación con varios motivos

El lema de este año, “María, hazme instrumento de paz”, recoge un anhelo profundamente humano en medio de tiempos complejos. La jornada se enmarca también en el Año Jubilar Franciscano, que recuerda los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, y en el centenario de las Hermanas de María de Schoenstatt. Como parte de esta conmemoración, el papa León XIV ha concedido indulgencia plenaria a quienes peregrinen y cumplan las disposiciones establecidas por la Iglesia.

Además, la caminata adquiere un sentido especial al ofrecerse como acción de gracias por los 70 años de la Arquidiócesis de Guayaquil, un aniversario que impulsa nuevas iniciativas pastorales y un renovado espíritu misionero.

“Este año queremos dar relevancia al Seminario Mayor y unirnos a la intención de una misión urbana por los 70 años de la arquidiócesis. La peregrinación se ofrecerá por una Iglesia fecunda y misionera, en un tiempo que invita a salir al encuentro de los demás”, explicó el padre Eduardo Auza, rector del santuario, en una entrevista previa con SEMANA.

En esa oportunidad, la hermana Melissa comentó algo que la entusiasma: “También la logística de la acogida para la confesión es muy bonita. Muchas veces se escucha que hay personas que, después de años, han querido dar ese paso. Y algo muy especial es que muchos llegan como un regalo del Día de la Madre. Varias mamás han pedido a sus familias que las acompañen, crean o no, y eso le da un sentido muy profundo a esta experiencia”.