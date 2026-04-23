Más allá del ejercicio: consejos reales para mejorar el bienestar en el trabajo

Publicado por María Verónica Vernaza Guerrero Creado: Actualizado:

Cada vez más empresas incorporan el ejercicio en la rutina laboral como una forma de cuidar a sus equipos. Sin embargo, detrás de esta buena intención aparece una realidad que merece atención: moverse más resulta insuficiente frente a un entorno que genera desgaste. El bienestar se construye desde lo cotidiano, desde la manera en que se trabaja y se cuida a las personas.

El interés por el bienestar corporativo ha impulsado la creación de programas de actividad física dentro de las empresas. Aun así, cuando estas iniciativas se desarrollan de forma aislada, pierden efectividad e incluso pueden generar resultados contrarios a los esperados.

“Un trabajador estresado difícilmente mejorará su bienestar solo con ejercicio; el punto de partida está en garantizar condiciones laborales adecuadas”, afirma Víctor Jiménez Díaz-Benito, profesor e investigador en Gestión Deportiva de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea.

El especialista explica que el ejercicio adquiere valor dentro de una estrategia más amplia: “Los beneficios del ejercicio se potencian cuando forman parte de un ambiente saludable y cuentan con la guía de profesionales. La actividad física suma dentro de una estrategia de bienestar, pero el sostén está en el entorno”.

El sedentarismo prolongado, especialmente en trabajos de oficina, se mantiene como uno de los principales riesgos. Esta falta de movimiento se asocia con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad o diabetes tipo 2, además de un aumento en los niveles de estrés y ansiedad.

En ese contexto, el ejercicio cumple un rol relevante. “El ejercicio regular favorece la liberación de neurotransmisores asociados al bienestar y ayuda a normalizar los niveles basales de cortisol, lo que mejora el estado de ánimo y la capacidad para afrontar las demandas del trabajo”, explica Jiménez.

Aun así, cada actividad debe responder a las condiciones reales del trabajador. En entornos exigentes, donde el cansancio es constante, conviene optar por rutinas que se ajusten al nivel de fatiga.

“La figura del profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte resulta clave, ya que permite adaptar el ejercicio a las circunstancias y expectativas de cada persona”, subraya el experto.

El cambio profundo surge cuando las acciones tienen coherencia. El bienestar en el trabajo se construye desde un enfoque integral, donde el ejercicio acompaña y el entorno da soporte. Sentirse bien forma parte natural de una jornada equilibrada.

Consejos para que el ejercicio impulse tu bienestar