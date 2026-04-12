Love Story revive el estilo de Carolyn Bessette: 4 looks para replicar

Publicado por Gianella Muñoz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Desde la diadema hasta el vestido lencero son algunas de las prendas claves.

El estilo minimalista de Bessette vuelve a ser tendencia por evocar el lujo silencioso.

La serie crea efecto nostalgia por los looks noventeros y que hoy son fáciles de replicar.

Hay historias que no desaparecen, solo esperan el momento exacto para volver a conmovernos. La serie Love Story lo ha logrado con la historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

Hoy, entre escenas que circulan en redes sociales y nuevas audiencias que descubren su historia por primera vez, el interés se enciende también por el estilo de Carolyn.

Las millennials que recuerdan sus fotografías en revistas y las nuevas generaciones que la encuentran en Pinterest o TikTok coinciden en una misma conclusión: su forma de vestir es profundamente aspiracional. Vestidos lenceros, diademas discretas y una paleta neutra que parece resistirse al paso del tiempo reafirman el retorno de la moda minimalista.

El minimalismo como respuesta

Para la asesora de imagen Alejandra Salas, el fenómeno va más allá de una simple tendencia impulsada por la serie. “La serie, en sí misma, se vuelve aspiracional”, explica, aludiendo a una narrativa que siempre generó interés. Sin embargo, señala que el verdadero punto de conexión está en el contexto actual: “vivimos en un contexto de saturación visual constante”, donde la exposición a microtendencias y estímulos permanentes redefine la forma en que consumimos moda.

En ese escenario, lo minimalista adquiere un nuevo significado. “Lo simple se persigue como un lujo”, afirma, destacando que no se trata únicamente de una estética, sino de una postura frente al exceso. Para Salas, el minimalismo hoy “comunica claridad, control” y una intención de distanciarse de la sobrecarga visual que domina el presente.

Esa lógica también se traduce en la construcción del armario. Si bien la versatilidad sigue siendo clave, ya no responde a básicos universales. “Ahora está atravesada por la autenticidad”, explica, subrayando que esas prendas versátiles están cada vez más vinculadas a la identidad, el estilo de vida y la narrativa personal.

Finalmente, la experta insiste en que el minimalismo no debe confundirse con simpleza. “El error más frecuente es confundir minimalismo con simpleza”, advierte. Y añade una idea clave: “la sofisticación no depende únicamente de una estética”. Como lo demostraba Carolyn, sigue estando en la intención.

Outfits para replicar

Uno de sus looks más icónicos en las calles de Nueva York resume el ADN Bessette: jean recto, camiseta blanca y chaqueta negra de líneas limpias. Las botas aportan carácter, mientras las gafas y la diadema refuerzan el guiño noventero.

La diadema era clave en los 90s.Foto: Instagram

Nuestra réplica se adapta a la sierra, demostrando que el minimalismo funciona en cualquier escenario.Foto: Gerardo Menoscal

Botas, pantalones rectos, gafas y diadema son un combinación muy Bessette.Foto: Gerardo Menoscal

Ícono noventero

El vestido lencero negro es una de las piezas más asociadas a su estilo y a sus apariciones junto a John F. Kennedy Jr. Su fuerza radica en la simplicidad de la silueta y en la caída del tejido.

El buen fit y los materiales hacen que el estilismo sea elegante.Foto: Instagram

Lo reinterpretamos sin abrigo para poderlo lucir en la costa, manteniendo esa elegancia minimalista.Foto: Gerardo Menoscal

Feminidad sutil

El vestido floral demuestra que Carolyn también incorporaba prints, siempre con equilibrio y sin perder sobriedad. Lo combinaba con tacones en punta y cartera estructurada negra, logrando un look femenino y refinado para la ciudad.

La cartera estructurada y los tacones en punta eran infalibles en sus looks.Foto: Instagram

Nuestra réplica apuesta por un print floral ligero, ideal para días soleados en la costa.Foto: Gerardo Menoscal

Elegancia silenciosa

El clásico dúo de jersey negro y falda beige refleja la sofisticación discreta que definía su estilo junto a JFK Jr. Un look depurado y femenino, ideal para una cena.

La paleta de tonos neutros resaltaba en sus prendas esenciales.Foto: Instagram

En nuestra versión sumamos falda midi y sandalias con sutil animal print.Foto: Gerardo Menoscal

Si aún no has visto la serie, ahora puede ser el momento perfecto para empezar una maratón de capítulos y entender por qué su legado sigue despertando fascinación.

Créditos: Fotos: Gerardo Menoscal. Producción y estilismo de moda: Gianella Muñoz (IG@gia.munoz_) Modelo: Sophie de Agencia Bond Models (IG@bond_models) Maquillaje y peinado: Diana Baltan (IG@makeupdianabaltan) Vestuario, accesorios y calzado: Deprati (IG@deprati) Locación: Negroni Rooftop (IG@negroni_gye)