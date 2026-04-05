El estilo de Andrea Vera: así combina los looks tropicales de Maremia

La empresaria de moda apuesta por una moda que rompe clichés: fresca, femenina y pensada para una mujer multifacética.

Los vestidos son una prenda infalible en su armario.

Desde Guayaquil, Andrea Vera construye una nueva narrativa de estilo donde los looks tropicales se tornan sofisticados. CEO de la marca de moda Maremia, su propuesta combina visión comercial y sensibilidad estética para vestir a una mujer segura, versátil y contemporánea.

Su apuesta es clara: una moda que equilibra lo fresco con lo elegante, donde los prints desarrollados por ella, conviven con siluetas de fit impecable. Piezas pensadas para acompañar el ritmo real de la mujer, del día a la noche, sin perder intención.

Su entrada a las pasarelas locales con Maremia marcó un punto de inflexión. A tan solo un año de su lanzamiento, la marca ya desfiló en el Salinas Wine & Beer , un evento que rápidamente se volvió tendencia, confirmando que su propuesta conecta con una mujer que busca algo más que tendencia: identidad.

Andrea lo resume sin rodeos: “la elegancia es actitud”. Y en esa actitud hay una intención muy definida de elevar la estética costeña hacia un lenguaje más pulido, donde conviven “lo vibrante y lo refinado”.

Pero más allá de la estética, hay una intención clara de construir industria. Andrea entiende la moda como un sistema donde diseño, producción y concepto deben dialogar. Por eso insiste en que en Ecuador “tenemos todo”: talento, capacidad y creatividad. Lo que falta, dice, es “explotar esa identidad” y proyectarla con fuerza.

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Las claves de su estilo

En su caso, ¿cómo se construye un look sofisticado en la costa sin renunciar a la comodidad?

Escogiendo bien los materiales: lino, algodón, denim liviano. Incluso puedes trabajar capas ligeras. No se trata de simplificar por el clima, sino de elegir mejor.

¿Qué convierte a un look en uno realmente bien logrado?

Primero, la calidad de la prenda. Y, sobre todo, el fit. Si la prenda te queda bien, el look ya tiene la mitad del camino ganado.

Sus prints se han vuelto un sello muy reconocible. ¿Qué los hace distintos?

Son únicos. Los diseño y los sublimo. Además, los adapto a distintos formatos: desde prendas hasta accesorios como tote bags.

Set con print sublimado ideal para llevar del día a la noche. Foto: Gerardo Menoscal

Esa estética tiene mucho de lo tropical. ¿Dónde encuentra inspiración dentro de Ecuador?

La playa, sin duda. Me encanta ir a Ayampe. Es un lugar que me inspira muchísimo por esa mezcla entre bosque, mar y rocas. De ahí también nace un poco el concepto de Maremía. Siempre soñé con una marca vinculada a ese estilo de vida relajado, pero cuidado.

En contraste, ¿qué lugar ocupan los básicos dentro de su armario?

Son esenciales. Me gusta combinar piezas llamativas con otras más neutras. Un buen set, por ejemplo, es básico, pero puede elevarse dependiendo de cómo lo estilices.

¿Hay algún material o prenda que nunca falte, tanto en tus colecciones como en su clóset?

El denim. Me gusta que sea un denim ligero, fresco y atemporal. Es muy versátil: puedo llevarlo más sofisticado o más casual dependiendo de los accesorios.

¿Cómo se mantiene actualizada con lo que está pasando en la moda?

A través de todo: viajes, redes, plataformas especializadas como WGSN, Pinterest. También consumo mucho contenido de styling, porque te abre la mente a nuevas combinaciones.

¿Qué tan importante es para usted integrar más diseños ecuatorianos en su estilo personal?

Muchísimo. Me encanta apoyar la industria local. Uso vestidos de Ornella Lebed, calzado de Nicole Salazar, carteras artesanales… Hay un talento increíble aquí.

Si tuviera que resumirlo en una idea, ¿qué es para usted la sofisticación?

Es ser fiel a tu esencia. Sentirte bien contigo misma y proyectarlo con actitud.

Menos es más con este set ‘total black’ Foto: Gerardo Menoscal

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Ping-Pong

Estampado o neutros: Neutros en mi día a día, estampados para destacar.

Lino o seda: Lino.

Tacones o sandalias planas: Las plataformas en realidad!

Menos es más o más es más: Menos, pero mejor.

Una prenda infalible: Un buen vestido.

Accesorio clave: Una buena cartera y gafas.

Un error de estilo en clima cálido: Confundir comodidad con descuido.

Otra marca ecuatoriana que te gusta lucir: Vestidos de Ornella Lebed.

Elegancia es: Seguridad en ti misma.

El vestido con cuello halter convierte lo tropical en sofisticado. Foto: Gerardo Menoscal

Créditos: Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Gianella Muñoz (IG@gia.munoz_) Maquillaje y peinado: Jonathan Samaniego (IG@jonathansamaniegooficial) Locación: Alma Negra (IG@almanegra_ec)

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