Ccori de Yanbal: un universo de aromas que revelan el brillo interior de cada mujer

Publicado por Linda Martillo Creado: Actualizado:

Con una trayectoria consolidada en la industria de la belleza en América Latina, Yanbal ha construido su prestigio sobre la base de la innovación, la calidad y una conexión genuina con la mujer contemporánea, resaltando su poder y acompañándola a reconocer y expresar su mejor versión. En ese camino, Ccori se posiciona como una de sus propuestas más icónicas en perfumería.

El nombre de la línea, que significa “oro” en quechua, revela la esencia de esta colección. Este metal precioso, símbolo de elegancia, fortaleza y belleza atemporal, inspira una línea que celebra la luz propia de cada mujer.

El brillo como identidad

lo que la hace única. Es una experiencia que acompaña su estilo, su carácter y la forma en la que se presenta al mundo.

Cada perfume revela una faceta distinta de la mujer, explorando sus múltiples dimensiones y matices. Diferentes formas de brillar que, aunque únicas, se unen bajo un mismo sello: una elegancia profunda que trasciende y deja huella.

Tres aromas, tres formas de expresión



Esta línea se compone de tres perfumes con identidades propias:

Ccori representa la elegancia y el poder. Combina la intensidad de la rosa blanca con notas de canela dulce y un fondo envolvente de chocolate, creando un aroma sofisticado y profundo.

representa la elegancia y el poder. Combina la intensidad de la rosa blanca con notas de canela dulce y un fondo envolvente de chocolate, creando un aroma sofisticado y profundo. Ccori Rubí se enfoca en la elegancia y la sensualidad. Combina la intensidad floral de los nardos "craftivity", notas cálidas de ámbar y la dulzura de la vainilla, dando como resultado un perfume ambarado floral.

se enfoca en la elegancia y la sensualidad. Combina la intensidad floral de los nardos "craftivity", notas cálidas de ámbar y la dulzura de la vainilla, dando como resultado un perfume ambarado floral. Ccori Rosé expresa elegancia y feminidad. Su aroma integra ciruela jugosa, rosa damascena y un fondo cremoso de vainilla, logrando una experiencia delicada y luminosa.

Más que un perfume, una declaración personal

La propuesta de Yanbal con Ccori va más allá del aroma. Cada perfume se convierte en una extensión de quien la lleva, una forma de expresar su historia, su estilo y su autenticidad.

En un mundo donde la expresión personal cobra cada vez más valor, la línea Ccori busca revelar lo que cada mujer lleva dentro: un brillo propio que merece ser visto.