Presidente del IESS denuncia amenaza y advierte que no cederá al crimen

Autoridades alertan sobre presiones del crimen en hospitales y ratifican que no cederán ante intimidaciones

El presidente del IESS, Bernardo Córdovez Cereceda, denunció este 23 de marzo un presunto intento de amedrentamiento a través de sus redes sociales. En la publicación se observa una caja de medicamentos con un papel que contenía el mensaje: “Los Tiguerones mandamos aquí”. Sin embargo, el funcionario no precisó en qué unidad hospitalaria ocurrió el hecho ni el contenido del paquete. La imagen generó preocupación en el sistema de salud.

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Además, el titular del IESS acompañó la fotografía con un mensaje en el que expuso la situación que enfrentan las autoridades. “Estas son las amenazas que enfrentamos. Recibimos un país donde el crimen organizado se cree amo y señor”, escribió. Con ello, evidenció el contexto de inseguridad que rodea a varias instituciones públicas.

Denuncia del IESS revela presiones del crimen en hospitales

Asimismo, el funcionario enfatizó una postura firme frente a estos hechos. “El mensaje es claro y contundente: no cedemos, no negociamos y no nos doblegamos ante quienes buscan imponer el caos en los hospitales”, agregó. En ese sentido, reiteró el compromiso institucional de garantizar el funcionamiento del sistema de salud.

Estas son las amenazas que enfrentamos. Recibimos un país donde el crimen organizado se cree amo y señor. El mensaje es claro y contundente: no cedemos, no negociamos y no nos doblegamos ante quienes buscan imponer el caos en los hospitales. pic.twitter.com/nAe1UMrF7m — BernardoCordovezCereceda (@BernardoCordovz) March 24, 2026

Por otro lado, también vinculó esta posición con la línea del Gobierno nacional. “Somos fieles al ejemplo del presidente, Daniel Noboa y mantenemos una postura firme: trabajamos por la salud de los ecuatorianos, no para grupos armados”, sostuvo. De esta manera, reforzó el respaldo a las políticas de seguridad impulsadas desde el Ejecutivo.

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Violencia en hospital Teodoro Maldonado y respuesta del Gobierno

Cabe señalar que esta denuncia surge en un contexto reciente de violencia. Días atrás fue asesinado un funcionario del hospital Teodoro Maldonado, presuntamente por negarse a firmar un contrato que beneficiaría a un proveedor vinculado a estructuras delictivas. Este hecho encendió las alertas en el sector salud.

Finalmente, este escenario derivó en acciones del Gobierno. El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 318, mediante el cual ordenó la intervención del hospital. En consecuencia, se dispuso que la vicepresidenta María José Pinto supervise el proceso, y posteriormente se designó a Josué Elías Pilco para la gestión operativa.

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