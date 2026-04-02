IESS desembolsa $400 millones, pero pacientes oncológicos aún compran reactivos

Auditorías estrictas en pagos del IESS contrastan con denuncias por falta de insumos en atención oncológica pública

El IESS reporta el pago de más de 400 millones de dólares a prestadores de salud externos en el país

El presidente del IESS, Bernardo Cordeovez, afirmó este 2 abril que la institución ha pagado más de 400 millones de dólares a prestadores externos en Ecuador durante esta gestión. Según indicó, los desembolsos se realizaron bajo estrictos controles y auditorías, con el objetivo de garantizar transparencia en el uso de recursos públicos. Estas declaraciones se dieron en medio de cuestionamientos sobre el estado del sistema de salud.

“En esta gestión, las cuentas claras y la transparencia son nuestra prioridad. Cumplimos con el país y con nuestros asegurados”, sostuvo el funcionario. Además, aseguró que se han fortalecido los mecanismos internos para evitar irregularidades en los pagos, eliminando prácticas como los llamados pagos preferentes dentro del sistema.

El titular del IESS también enfatizó que ninguna transferencia se realiza sin una revisión técnica previa. “Ni un solo dólar se desembolsa sin una auditoría rigurosa”, afirmó, al tiempo que rechazó presiones de grupos que, según dijo, buscan influir en decisiones que afectan sus intereses económicos.

¡Tu salud es nuestra prioridad! 💪🇪🇨🏥



Garantizamos la continuidad de los servicios de salud con el pago de más de USD 402 millones a prestadores externos, incluidos centros de diálisis y unidades oncológicas. pic.twitter.com/pAZrAiUTyb — IESS (@IESSec) April 2, 2026

Pagos del IESS a prestadores externos bajo auditoría y control

El discurso institucional sostiene que los recursos llegan de forma "ordenada y transparente" a más de 300 prestadores de salud en el país. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con denuncias que surgen desde hospitales públicos, donde pacientes reportan dificultades para acceder a servicios básicos.

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“Protegemos cada centavo de los aportes de nuestros afiliados para asegurar que reciban la atención que merecen”, agregó Córdova. La postura oficial apunta a que las decisiones adoptadas buscan priorizar el bienestar de los asegurados frente a intereses particulares dentro del sistema sanitario.

A pesar de este enfoque, la realidad en algunos centros médicos refleja un panorama complejo. La falta de insumos y equipos en hospitales del IESS evidencia tensiones entre la gestión administrativa y la atención directa a los pacientes.

Pacientes oncológicos enfrentan escasez de insumos en hospital del IESS

Desde finales de 2025, el Hospital Carlos Andrade Marín reporta una creciente escasez de insumos médicos, especialmente en áreas críticas como oncología. Uno de los problemas más recurrentes es la falta de reactivos de contraste, necesarios para realizar estudios como tomografías.

Pacientes derivados desde otras instituciones relatan que, pese a tener órdenes médicas urgentes, deben adquirir por cuenta propia los insumos requeridos. En algunos casos, reciben indicaciones informales escritas en hojas sin validez oficial, donde se detalla el tipo de producto y lugares cercanos para comprarlo.

La situación se agrava con equipos dañados dentro del hospital, lo que obliga a los usuarios a buscar alternativas externas. Exámenes como mamografías o ecografías no pueden realizarse en el centro médico, generando retrasos en diagnósticos y tratamientos.

Falta de reactivos y equipos obliga a pacientes a pagar de su bolsillo

En otros casos, pacientes con enfermedades complejas enfrentan gastos adicionales constantes. Para acceder a estudios como tomografías de abdomen y pelvis, deben comprar soluciones específicas, como contrastes yodados, cuyo costo ronda los 50 dólares.

Las recomendaciones suelen darse de forma verbal, sugiriendo farmacias cercanas al hospital. Esto genera incertidumbre sobre la disponibilidad de los insumos y pone presión económica sobre personas que ya enfrentan tratamientos costosos.

Ante este escenario, muchos pacientes asumen como rutina cubrir estos gastos de su propio bolsillo. La compra de medicamentos especializados, productos dermatológicos o insumos médicos se vuelve parte del tratamiento, pese a estar afiliados al sistema de seguridad social.

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