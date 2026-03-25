Policía desaloja a mujer tras reclamo en acto oficial de Noboa en Esmeraldas

El incidente ocurrió en la jornada de anuncios estatales junto a la prefecta Roberta Zambrano. Agentes la retiraron

El presidente también estuvo acompañado de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano

Una ciudadana oriunda de la parroquia Tachina fue retirada a la fuerza por agentes de la Policía Nacional este lunes 23 de marzo, luego de aparentemente exigir la cancelación de valores adeudados, durante una convocatoria gubernamental en Esmeraldas.

Lo que se sabe del video

El altercado se registró en los minutos finales de un evento donde el Gobierno anunció una inversión superior a los nueve millones de dólares para espacios públicos. Videos grabados en el lugar muestran a servidoras policiales intentando razonar con la mujer, después de halarla para sacarla del recinto.

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Según reportan moradores, al momento del reclamo, el presidente de la República ya había abandonado el sitio. En la tarima principal permanecían otros funcionarios y aliados políticos, entre ellos la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. Debido a la confusión del momento, no existe claridad institucional sobre a qué autoridad específica iba dirigido el requerimiento económico.

Hasta el cierre de esta publicación, ninguna entidad del Gobierno Central ni la Prefectura han emitido un pronunciamiento oficial sobre el estatus de la supuesta deuda con la moradora.

Diario EXPRESO realiza las gestiones para contactar a la afectada y obtener su versión directa de los hechos, con el fin de determinar el origen del contrato reclamado.

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