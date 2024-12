Pegasus: investigación con piola | Por Roberto Aguilar

Denuncias de espionaje político en la Asamblea Nacional. Dicen que el gobierno de Daniel Noboa está utilizando un sofisticado software de fabricación israelita llamado Pegasus para infectar los teléfonos celulares de políticos y periodistas con el fin de mantenerlos vigilados. Y aunque el socialcristiano Otto Vera lo presentó, confusamente, como un rumor que circula en redes y medios (por acá ya no se hace diferencia entre unas y otros), lo hizo con tal fuerza de convicción que parece no abrigar ninguna duda sobre la veracidad de sus propias fuentes. Por pedido suyo, el Pleno decidió abrir un proceso de fiscalización y convocar al director del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado (CIES), Michele Sensi Contugi, para que rinda explicaciones.

Investigación con piola: la comisión a la que se encargó la tarea, la de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, está bajo el control total de la bancada oficialista, a la que pertenecen cinco de sus nueve integrantes, incluida su presidenta, Inés Alarcón. No es extraño, pues, que el bloque de gobierno en pleno votara a favor de la moción de Otto Vera, dando a entender que no tienen nada que ocultar. Había tratado de impedirlo el asambleísta Jorge Peñafiel, de Construye, que quería enviar el tema a la Comisión de Transparencia e incluir en el pedido de comparecencias al ministro de Gobierno, José De La Gasca. Pero Peñafiel se ausentó en ese momento y le dieron el esquinazo.

La Asamblea Nacional resolvió fiscalizar la supuesta utilización del malware Pegasus por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa para espiar a periodistas, opositores políticos, activistas, entre otros grupos.



¿En qué momento se empezó a hablar de Pegasus en Ecuador?

El asunto del software Pegasus, cuyo uso para espionaje político ha sido denunciado en varios países, incluidos México, Colombia y España, lleva sonando varias semanas en la Asamblea, desde que lo denunció el candidato correísta a la Vicepresidencia de la República, Diego Borja. La semana pasada estuvo en el orden del día para ser tratado en sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad en dos ocasiones, pero no hubo cuórum. El pasado viernes saltó a la agenda de la sesión del Pleno, pero la presidenta Viviana Veloz se saltó ese punto sin dar explicaciones. Este martes, finalmente, el Pleno lo trató, pero el debate se limitó apenas a dos intervenciones: la de Otto Vera y la del oficialista Jorge Chamba.

“Ha habido rumores que han levantado alertas”, dijo Otto Vera, y pidió proyectar una nota del noticiero de Ecuavisa en la que se da cuenta de una investigación internacional que involucra a once gobiernos en el uso de Pegasus para espiar a políticos de oposición, activistas y periodistas. El software, que no deja huellas, no solo permite robar la información de los dispositivos celulares de la víctima, sino espiarla a través de su cámara y su micrófono. Sin embargo, ni la investigación internacional a la que se refiere Ecuavisa ni las notas de la BBC, que también cita Vera, mencionan al Ecuador.

Jorge Chamba defendió al oficialismo en el Pleno

El dato curioso de la sesión lo puso la bancada oficialista: designaron, para defender al gobierno, a Jorge Chamba, uno de los asambleístas de Construye que dieron el camisetazo y hoy se ha convertido en un fanático de la causa, más noboísta que Noboa. Lo gracioso es que Chamba, quien parecía dispuesto a desmentir todo el asunto de Pegasus (“Es lamentable que ciertos sectores de esta Asamblea Nacional promuevan chismes y especulaciones sin fundamento”, empezó diciendo), terminó prácticamente aceptando la verdad de los rumores: “Si yo tengo mi vida tranquila, puede haber diez mil Pegasus que qué tengo yo que ver con Pegasus”, dijo, dando a entender que se espía a quien se mete en líos. De hecho, no vaciló a la hora de usar el lugar común: “quien nada debe, nada teme”.

La resolución aprobada por el Pleno con 111 votos de 112 asambleístas presentes (solamente se abstuvo Teresa Pasquel) manda convocar al director del CIES dentro de un plazo no mayor a diez días, y contempla también enviar un oficio al embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid, para que proporcione detalles sobre la compra del software Pegasus y la participación de agentes estatales en esas negociaciones.

