Nicolás Maduro: "Nuestro nuevo archienemigo es el célebre Elon Musk"

Maduro dijo que estaba listo y no tenía miedo a una pelea con Musk.

Nicolás Maduro, dijo este lunes 29 de julio, que el fundador de SpaceX y de la red social X, Elon Musk, es su "nuevo archienemigo" que "quisiera venir con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela".

"Hay una cosa que llaman redes sociales, que crean una realidad virtual ¿y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk (...). Él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela", dijo el mandatario durante el acto de proclamación como presidente reelecto según el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas.

Asimismo, Maduro señaló que Musk "da vergüenza" por un video que compartió en X, en el que se ven a unas personas, supuestamente de Venezuela, que se llevan unos aires acondicionados, a lo que el empresario comentó "This is messed up" (esto está arruinado), cuando en el país caribeño se esperaban los resultados de las elecciones presidenciales.

Major election fraud by Maduro https://t.co/fi4xcSVd2Y — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

"¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. (...) Unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas, y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo 'la prueba contra Maduro que se robó las elecciones, las cajas que se están robando del CNE'. (...) Estás desesperado, te fuiste de boca, Elon Musk", manifestó el mandatario.

Maduro le dice a Musk que "está listo" para darle pelea

Maduro dijo que estaba listo y no tenía miedo a una pelea con Musk, a la vez que manifestó que "Venezuela se respeta".

"¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo (...), no te tengo miedo. Vamos a darle, pues, donde quieras (...) Di dónde, pero a Venezuela se respeta", señaló.

Más temprano, Musk catalogó -a través de X- de "gran fraude electoral" el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo, en las que el mayor bloque opositor, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cuestionó la validez de los resultados emitidos por el CNE, a la vez que la líder antichavista María Corina Machado dijo que el "nuevo presidente electo" es Edmundo González Urrutia, el abanderado de la PUD.

