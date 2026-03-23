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Trump reiteró ante la prensa que Estados Unidos e Irán han sostenido conversaciones recientes.archivo

Trump dice negociar con Irán y aplaza ataques; Irán lo niega

Donald Trump afirmó que EE.UU. mantiene conversaciones con Irán y pospuso ataques contra instalaciones energéticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno y la República Islámica de Irán han mantenido “conversaciones productivas” durante el fin de semana. Según su declaración, publicada en la red social TRUTH, decidió posponer por cinco días los ataques militares contra instalaciones energéticas iraníes.

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Trump explicó que la decisión se basó en el “tono y tenor” de las conversaciones, que calificó de profundas y constructivas. Añadió que las reuniones continuarían durante toda la semana y que el aplazamiento de los ataques estaba sujeto al éxito de esos diálogos.

Hasta la semana pasada, el mandatario había descartado un cese del fuego con Irán y amenazado con atacar plantas de energía si el país no permitía la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán desmiente cualquier diálogo con Washington

Los medios estatales iraníes, citando al Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazaron las afirmaciones de Trump. Según su versión, “no hay diálogo entre Teherán y Washington” y las declaraciones del presidente estadounidense serían un intento de bajar los precios de la energía y ganar tiempo para sus planes militares.

El ministerio señaló que existen iniciativas de países de la región para reducir tensiones, pero insistió en que Irán no inició la guerra y que cualquier solicitud debe dirigirse a Washington.

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Aunque Teherán insiste en que no existen conversaciones con Washington el pasado domingo, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, declaró ante la prensa que mantuvo reuniones en las últimas horas tanto con su homólogo iraní, Abbás Araghchi, como con los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steven Witkoff.

Declaraciones de Trump sobre las conversaciones con Irán

Antes de embarcarse en un vuelo desde Mar-a-Lago hacia Memphis, el presidente Donald Trump reiteró ante la prensa que Estados Unidos e Irán han sostenido conversaciones recientes, contradiciendo así la negativa oficial de Teherán. Según Trump, fue Irán quien buscó el acercamiento y aseguró que Steven Witkoff y Jared Kushner estuvieron dialogando hasta altas horas de la noche del domingo, con la expectativa de retomar el contacto este lunes “por teléfono”.

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Sin precisar quiénes son los representantes iraníes con los que mantiene comunicación, Trump aseguró que el acuerdo en discusión contempla 15 puntos, siendo los tres primeros la garantía de que Irán no desarrollará armas nucleares, algo en lo que, según él, los iraníes estarían de acuerdo.

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