Ni nuevo ni desechable: El mercado de segunda mano se impone por ahorro y ecología

La mezcla de nostalgia y tecnología impulsa un mercado que ayuda a sanear la economía doméstica y a cuidar el medio ambiente

Los artículos de segunda mano relacionados con la cultura y la música como libros, vinilos, CDs o casetes tienen una gran demanda.

Vender y/o comprar artículos de "segunda mano" no solo permite darle una "segunda vida" a muchos artículos que hemos acumulado a lo largo de los años, liberando espacio en nuestra casa, sino que además beneficia la economía personal de quien vende (al aportarle ingresos extra) y quien compra (al adquirir un artículo a un precio más económico), según los especialistas.

Pero además de contribuir a “cuidar la salud del bolsillo”, al aliviar la presión económica después de los lapsos anuales de gastos elevados, esta modalidad también ayuda a “cuidar la salud del planeta”, fortaleciendo el consumo sostenible y circular, al reutilizar los productos alargando su vida útil, y reduciendo la generación de residuos y su impacto ambiental.

Los consumidores dan cada vez más valor a los artículos de segunda mano y se muestran más predispuestos a observar qué utilizan y qué no en su hogar, y a vender a otros particulares aquello que ya no necesitan, de acuerdo con una encuesta de Vinted, plataforma europea de compra-venta de segunda mano, en colaboración con Atomik Research.

El estudio efectuado en siete países (Reino Unido, Polonia, Alemania, Italia, España, Francia y Países Bajos), muestra variaciones en los datos y porcentajes en función de la población de cada país, presentando resultados similares en algunos aspectos y observándose diferencias significativas en otros, según explican desde esta plataforma en línea (www.vinted.es).

“Uno de los aspectos curiosos sobre el mercado de segunda mano en España (cuyos consumidores comparten similitudes culturales y lingüísticas con los de Latinoamérica, aunque operan en contextos económicos diferentes) es “cómo conviven la nostalgia y la tecnología, lo ‘vintage ‘y lo moderno, lo ‘retro’ y la innovación”, señala a EFE, Eve Taraborrelli, gerente de Comunicaciones de Vinted para Europa Occidental.

Muchos hogares guardan ‘tesoros ocultos’ con un valor monetario considerable. EFE

Innovación y nostalgia en la oferta y demanda

“Por un lado, según nuestro estudio, más de la mitad de los compradores (56 %) busca artículos por su historia u origen único, lo que explica el auge de los productos ‘vintage’ ('de época'), con valor emocional”, según Taraborrelli.

Crisis de gabinete: Trump evalúa más despidos en medio de la impopular guerra de Irán Leer más

Añade que “la nostalgia es uno de los valores que más destacan entre los consumidores de segunda mano, y es que la mayoría buscan objetos con un origen único y auténtico”.

“Al mismo tiempo, la electrónica se ha convertido en la estrella del mercado, ya que el 54 % de los consumidores está interesado en vender este tipo de productos, siendo las consolas de videojuegos los aparatos más demandados dentro de la industria”, de acuerdo con Taraborrelli.

Según esta especialista, se trata de “un mercado donde lo antiguo y lo tecnológico se dan la mano, conviviendo y donde la variedad está más que asegurada”.

Las prendas de moda olvidadas o sin usar durante mucho tiempo, los artículos del hogar, figuran en los primeros puestos de las listas de productos que los consumidores están interesados en revender, mientras que los elementos relacionados con la cultura (libros, vinilos, CDs o casetes, juegos de mesa, coleccionables), tienen mucha demanda en el mercado de segunda mano, según Vinted.

Recomendaciones prácticas para vender

Consultada por EFE acerca de cómo elegir aquellos artículos o productos que tenemos guardados en casa y que podrían ser adecuados para venderlos en segunda mano, Taraborrelli responde que “lo primero de todo es hacer una buena revisión de todo aquello que hemos ido acumulando”.

Señala que “muchas veces no nos damos cuenta de que podemos tener cientos de euros o dólares en artículos sin usar”,

El siguiente paso si queremos vender objetos de segunda mano que tenemos en casa consiste en “selecciona aquello que está en buen estado, en lo que tenga demanda, como electrónica o ropa, y en lo que tenga un toque especial o una historia que lo haga único”, recomienda esta especialista.

Una maestra mira ropa dentro de una tienda de segunda mano administrada por la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Caracas. AFP

“También vale la pena pensar en lo que los compradores más valoran en los artículos, como por ejemplo su practicidad y utilidad, así como el impacto en la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente”, destaca.

En cambio, “es mejor descartar aquello que esté roto, muy pasado de moda o demasiado obsoleto”, apunta.

Taraborrelli recomienda además “organizar bien los artículos, hacerles fotos claras y explicar su estado con sinceridad”.

“Comprobarás que muchos objetos que para ti solo son un estorbo, para otras personas pueden ser auténticas oportunidades de compra. Dedicar un poco de tiempo a seleccionar lo que ya no usas puede traducirse en ingresos y espacio extra en casa”, reafirma.

Cuando la venta se gestiona a través de una plataforma en línea, Vinted recomienda “no revelar información privada (nombre, dirección, número de teléfono o datos bancarios), ni publicar fotos propias o de otras personas llevando la prenda o portando el artículo que se vende con su rostro visible y reconocible, o imágenes que muestren objetos personales en el fondo.

Consejos clave para comprar

Viena, un modelo a seguir: seis de cada diez habitantes residen en viviendas sociales Leer más

Al efectuar una compra de un artículo de segunda mano a través de una plataforma, Taraborrelli considera recomendable “revisar el perfil y las valoraciones del vendedor consultando la descripción de su perfil, su puntuación y las reseñas recientes dejadas por otros compradores”, además de “conocer bien el producto que se aspira a adquirir”.

Por ejemplo, al comprar ropa de marca, conviene fijarse en detalles como su color, estampado, logotipo, costuras y cremalleras, y en cualquier otro aspecto que sirva para compararla con el producto original e identificar similitudes o diferencias relevantes, además de pedir una prueba de autenticidad, como un certificado, según esta experta.

Las plataformas como Vinted utilizan un sistema de “protección al comprador” o “pago seguro” a través de la app de la compañía, mediante el cual quien compra dispone de dos días desde la recepción del artículo, para confirmar que todo está en orden o suspender la transacción si encuentra algún problema, antes de que su dinero sea transferido al vendedor, concluye.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!