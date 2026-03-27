Misión médica en el Pacífico: Buque hospital recorrerá 22 municipios de Colombia

Equipada con mamógrafos y laboratorios, la nave "Benkos Biohó" busca cerrar brechas históricas de salud en la región

Integrantes de servicios médicos hacen pruebas con un equipo de imágenes diagnósticas dentro del buque hospital Benkos Biohó,en Buenaventura (Colombia).

El buque hospital 'Benkos Biohó' zarpó el jueves 26 de marzo de 2026, desde el puerto colombiano de Buenaventura con el objetivo de llevar atención médica a 22 municipios costeros del Pacífico, en una iniciativa del Gobierno para garantizar el acceso a la salud para comunidades con dificultades de conectividad.

El coordinador médico del barco, Samy Quiñones, explicó a EFE que la participación en esta iniciativa representa "más que un orgullo, una felicidad infinita", al llegar a territorios donde el acceso a la salud es limitado y los ciudadanos tienen dificultades para recibir atención de mediana y alta complejidad.

La embarcación, diseñada para navegación costera y fluvial, recorrerá territorios de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en los que esperan beneficiar a decenas de miles de personas que históricamente han enfrentado barreras geográficas y de infraestructura para recibir atención médica oportuna.

Quiñones señaló que el equipo médico implementará un modelo de atención preventivo, predictivo y resolutivo, con el propósito de cerrar brechas en los servicios y mejorar los indicadores de mortalidad en estas regiones.

Según indicó, el buque cuenta con un quirófano donde se llevarán a cabo procedimientos quirúrgicos, con apoyo diagnóstico que incluye radiología, ecografía y mamografía para la detección temprana de cáncer de mama.

La embarcación también dispone de un laboratorio de citología y equipos para realizar colposcopias, con el fin de detectar oportunamente el cáncer de cuello uterino.

El buque hospital Benkos Biohó este jueves, en Buenaventura (Colombia) EFE

Atender a "más de 70.000 personas"

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, aseguró a EFE que con la puesta en marcha del buque se espera atender a más de 70.000 personas.

Camargo detalló que en el Cauca la embarcación llegará a municipios "estratégicos" como López de Micay, Guapi y Timbiquí.

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La funcionaria también indicó que en estos territorios se brindará atención a mujeres embarazadas y se llevarán a cabo cesáreas de emergencia y otros procedimientos como mamografías, radiografías, ecografías.

Igualmente, habrá otros servicios especializados que, en muchos casos, no están disponibles en la región.

El capitán del buque hospital, Jorge Eliecer López Castillo, destacó que la embarcación les permitirá llegar a "ríos, zonas costeras y fronteras del país donde la salud es prioritaria y muchas personas no han tenido la oportunidad de recibir atención médica".

De acuerdo con López, el barco tiene capacidad para 35 personas, incluidos 10 tripulantes, y cuenta con una eslora de 39,9 metros, una manga de 9,46 metros y un calado de 1,5 metros, lo que le permite desplazarse tanto en zonas costeras como llegar a comunidades fluviales.

La enfermera Lucy Paola Hinestroza hizo un llamado a las comunidades para que acudan a los servicios que ofrecerá el buque hospital, y señaló que se contará con especialidades como pediatría, ginecología y optometría, entre otras, con el objetivo de brindar atención integral a la población.

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