Cuba sin turismo: “aquí está todo parado"

La isla mantiene un desplome en el turismo, que registró un 30 % menos de visitantes en los dos primeros meses del año

Turismo. Carruajes turísticos vacíos en las calles de La Habana, una muestra de la ausencia de turistas en la isla.

Las calles de La Habana casi sin turistas, incluso en esta Semana Santa, muestran una fotografía abandonada de Cuba. En plena crisis energética, la isla mantiene un desplome en el turismo, que registró un 30 % menos de visitantes en los dos primeros meses del año respecto a 2025.

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“En esta zona: Habana Vieja, Parque Central, el mítico Capitolio, el turismo está malo por el problema energético. No está entrando turismo por eso (...). Todo en Cuba está parado”, comenta a EFE, Alberto Ruiz Laffitte, encargado del cuidado de los autos clásicos descapotables destinados al paseo de turistas.

La isla sufre una grave crisis energética desde 2024 debido a las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del Estado para importar combustibles, algo que se ha agravado desde el pasado enero por el asedio petrolero de EE.UU..

Los apagones son constantes, es difícil conseguir combustible para los automóviles y las calles aparecen oscuras y sin tráfico, una imagen que recuerda a la pandemia de la Covid-19.

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Hasta el pasado febrero, se habían recibido 262.496 visitantes internacionales, es decir, 112.642 menos que en el mismo período del año anterior, informó el lunes un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) del país caribeño.

El sector turístico, esencial para su economía, se encontraba ya en crisis antes del agravamiento de la situación energética a partir de enero por el asedio petrolero de Washington.

Solo en 2025, el país recibió 1.810.663 visitantes internacionales, las peores cifras desde 2002 (sin contar los años de la pandemia).

“Hay muy poco turismo. No hay prácticamente. Nuestro trabajo se ha hecho muy difícil; ahora hasta ofrecemos servicio a cubanos y lo cobramos en la moneda nacional”, cuenta Ezequiel Palacios, chófer de un coche halado por caballos en la Habana Vieja.

En febrero, señaló la ONEI, apenas llegaron a la isla 77.663 turistas.

El número de viajeros de los dos mayores mercados emisores, Canadá y Rusia, descendió en un 28,4 y un 7,6 %, respectivamente, hasta los 124.283 y los 20.668 ese mes.

La mayoría de mercados experimentaron retrocesos durante este período, algunos de carácter marcado, como es el caso de la comunidad cubana en el exterior, que cayó más de un 40 %, hasta los 23.002 viajeros; y de EE.UU., que cedió un 55,9 %, hasta los 11.791.

También sufrieron un descenso las cifras de México (6.674), Francia (5.649), España (4.422) e Italia (4.059). Solo se incrementaron los visitantes procedentes de Argentina (10.590) y China (5.429).

Cierre de algunos hoteles

Con la situación de desabastecimiento de combustible en la isla caribeña, agudizada por el bloqueo petrolero, las autoridades cubanas comenzaron a cerrar algunos hoteles.

Desde inicios de febrero, el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga aseguraba que “se había diseñado un plan en el turismo para reducir los consumos energéticos, compactar las instalaciones turísticas y aprovechar la temporada alta que está transcurriendo en estos momentos”.

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Esto afectó principalmente a varias instalaciones turísticas ubicadas en el balneario de Varadero (oeste) y de los cayos del norte de la isla.

Además, el pasado 4 de marzo, las autoridades del país caribeño extendieron hasta el 10 de abril el aviso de falta de combustible para aviones en todos sus aeropuertos, señalando que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba.

Tras una Semana Santa en mínimos, Cuba perfila un fin de temporada alta con cifras muy lejanas a los máximos de turistas registrados en 2018 (4,6 millones) y en 2019 (4,2 millones).

Esos números récord estuvieron ligados al “deshielo” de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba en esos años y a la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.

La situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares de la región del Caribe, como Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México), que están registrando máximos históricos de visitantes tras la pandemia.

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