CONTEXTO. Con 26 años de experiencia en la Función legislativa, Pablo Santillán, analiza para EXPRESO los pormenores de la polémica que protagoniza estos días la Asamblea al haberse, presuntamente, olvidado de que la reforma tributaria no puede entrar en vigor el 1 de enero sin que haya un pronunciamiento sobre una de las observaciones presidenciales. Y si se espera al ministerio de la ley, las medidas ya solo podrán aplicarse a partir del 2021. De ahí la sesión de ayer.

La Asamblea se queda sin secretario Leer más

- Como sabe, renunció el prosecretario John de Mora coincidiendo con lo sucedido con la Ley de Reforma Tributaria. ¿Cree que es la razón de su renuncia?

- La verdad es que siempre me ha llamado la atención el tiempo tan extenso del encargo... Esa imposibilidad o falta de voluntad de poner en la agenda la designación del secretario y prosecretario titulares, que no han sido elegidos desde mayo de este año. Me parece que ya era insostenible el encargo. Sin embargo, podría tener vinculación que su salida sea justo el día que la Asamblea ha sido convocada para resolver la situación de la Ley se Simplificación Tributaria en cuanto a su promulgación se refiere.

Una Asamblea con deslices Leer más

- ¿Qué repercusión puede tener sobre De Mora lo sucedido?

- Como secretario general, es el encargado de dar fe de los actos de la Asamblea Nacional. He leído la carta de renuncia y no hace alusión a una causa específica para su decisión de renunciar al encargo que tenía como prosecretario temporal, figura por cierto inexistente en la LOFL, aunque entiendo que es producto de una resolución del CAL, de conformidad con el orgánico funcional de la Asamblea Nacional.

- ¿El problema con la reforma tributaria es un error achacable a él o hay más responsables?

- Evidentemente, el secretario no es el responsable de las decisiones que tome la mayoría de asambleístas que, al final, son quienes proponen las mociones y se pronuncian a favor o en contra de ellas. Creo que hay un error de interpretación de la ley y se les pasaron por alto los plazos que dispone la Constitución para que entre por el ministerio de la ley una objeción parcial que no terminó de resolverse, más aún tratándose de una reforma tributaria.

- ¿Cree que quisieron hacerle firmar algo y prefirió renunciar?

- Si es el caso, debería decirlo públicamente.

- ¿Qué responsabilidad tiene el asambleísta que mocionó y sus asesores?

- Los asesores son funcionarios de confianza de los asambleístas que se supone que tienen formación suficiente, no sólo en el ámbito profesional sino además con visión política. En ese sentido, asesoran a los asambleístas. Ahora, quien tiene la última palabra es el asambleísta.

- ¿Y el asesor legislativo del presidente de la Asamblea?

- El personal asesor de la Presidencia tiene que ver más allá de lo coyuntural de una sesión de Pleno. Tiene que estar un paso adelante, tener respuestas y propuestas para diversos escenarios. En el caso que nos ocupa, si no pasó la moción de insistencia sobre la objeción IX, era imprescindible dar viabilidad a la moción de allanamiento para que no opere el ministerio de la ley. Por cierto, dicha moción jamás fue presentada a debate del Pleno de la Asamblea en la sesión en la que se conoció la objeción parcial del presidente Moreno.