Marcos Miranda: “Banco Manabí también abrirá sede en Quito”

Con su expansión en las principales ciudades del país, la institución consolida su crecimiento

Es el presidente del directorio del Banco Manabí. Máster en Ciencias Jurídicas y máster en Derecho Internacional de los Negocios.

Con expansión en Guayaquil y mirada en Quito, Banco Manabí consolida su crecimiento con innovación financiera y soluciones para empresas en Ecuador.

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- ¿Cuánta inversión han realizado en la apertura de una agencia en Guayaquil?

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- Banco Manabí en mayo cumplirá 46 años. Durante sus primeros 41 años mantuvo una operación sólida en Manabí, con presencia en ciudades como Manta, Chone, Bahía de Caráquez y una pequeña oficina en Guayaquil.

Luego, en 2021, un nuevo grupo de inversionistas asumió la administración e impulsó su expansión, incluyendo una agencia en Guayaquil. Sobre la inversión específica en la nueva agencia, ese dato puntual no lo tengo disponible en ese momento.

- ¿Por qué abren agencia en Guayaquil?

- El objetivo no fue alejarse de Manabí, sino acercarse a una plaza financiera más dinámica, con mayor concentración de empresas y capital. Guayaquil ofrece mejores condiciones para el crecimiento del negocio financiero, sin perder la esencia ni el vínculo con la provincia de origen.

- ¿Cuántas plazas de trabajo genera actualmente el banco?

- En total, el banco genera alrededor de 140 empleos a nivel nacional. En la nueva agencia de Guayaquil trabajan cerca de 20 ejecutivos enfocados en la atención al cliente.

- ¿Cuántas agencias más planean abrir?

Los activos del Banco Manabí pasaron de 66 millones a 152 millones de dólares, de 2022 hasta marzo 2026.

- La estrategia no se centra en expandirse con muchas sucursales, sino en fortalecer la tecnología. Sin embargo, está en planes abrir una oficina en Quito, posiblemente hacia finales de 2026.

- ¿Cómo ha sido el crecimiento del banco

- Desde 2022 hasta marzo de 2026, los activos del banco pasaron de 66 millones a 152 millones de dólares, más que duplicándose. Este crecimiento responde a una estrategia comercial que también permitió triplicar el número de clientes.

- ¿Cuál ha sido la clave para ese crecimiento?

- La clave ha sido la innovación en productos financieros, especialmente aquellos enfocados en resolver problemas reales de liquidez para empresas. Además, la captación de clientes en Guayaquil y otras ciudades ha sido determinante.

- ¿Qué productos destacan dentro de su portafolio?

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- Uno de los principales es el producto Cashflow, que permite a las empresas mantener su operación sin detenerse por falta de liquidez. Funciona con esquemas flexibles de financiamiento, incluso con pagos a 60 o 90 días, adaptándose a la dinámica empresarial. También la cuenta de ahorro tasa libre, que ofrece rendimientos variables y transparentes, permitiendo a los clientes optimizar sus ahorros según el comportamiento del mercado.

- ¿Qué ofrecen al sector agrícola y ganadería?

- El banco apuesta fuertemente por el segmento productivo, que pasó de representar el 27 % al 57 % de su cartera entre 2024 y 2025. Sin embargo, el acceso al crédito depende de que los clientes cumplan requisitos formales como facturación y registros, debido a las normativas vigentes.

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