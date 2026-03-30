DGAC confirma capacidad de combustible al 100 %: ¿Qué pasó con la restricción aérea?

Tras una semana de limitaciones, las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad en todos los aeropuertos del país

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) confirmó que el abastecimiento de combustible de aviación Jet A-1 volvió a operar al 100% de su capacidad en Ecuador. La entidad informó que el suministro se encuentra normalizado en todos los aeropuertos del país. Con ello, las operaciones aéreas nacionales e internacionales se desarrollan con normalidad. El anuncio fue emitido este 30 de marzo de 2026 desde Quito.

La autoridad aeronáutica comunicó que la medida preventiva aplicada días atrás concluyó "sin afectar la seguridad operacional". Según el pronunciamiento oficial, los NOTAM (información aeronáutica) que establecían disposiciones temporales finalizaron el 28 de marzo. Esto permitió retomar el abastecimiento habitual del combustible utilizado por aeronaves a turbina.

Abastecimiento de combustible en Ecuador vuelve a la normalidad

Este anuncio marca el cierre de una semana marcada por restricciones temporales en el suministro. El 20 de marzo de 2026, la DGAC había confirmado que aplicaría una medida para reducir al 50% el abastecimiento de combustible de aviación. La decisión se tomó en medio de limitaciones en la disponibilidad del recurso. La disposición se oficializó días antes de su entrada en vigencia.

La restricción estuvo vigente entre el 21 y el 28 de marzo de 2026. Durante ese periodo impactó directamente a aeronaves a turbina que operan en el país. Los aeropuertos de Quito y Guayaquil fueron los principales puntos afectados. El objetivo fue preservar las reservas mientras se gestionaba la llegada de combustible desde el exterior.

El suministro de Jet A-1 se limitó a la mitad de su capacidad habitual durante esos días. La medida quedó registrada en la NOTAM A0817/26 difundida el 19 de marzo por la noche. La autoridad explicó que la decisión respondía a la necesidad de proteger las reservas disponibles. La normalización dependía del arribo de nuevos volúmenes desde el extranjero.

Medidas temporales para enfrentar la escasez

Durante la restricción, la DGAC priorizó operaciones consideradas críticas. Entre ellas se incluyeron:

Vuelos de ambulancia aérea.

Vuelos de Estado.

Vuelos de emergencia.

La intención era garantizar la continuidad del servicio aéreo. Todo debía ejecutarse de forma ordenada y segura pese al escenario de limitación.

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La institución pidió a aerolíneas, operadores y pilotos planificar sus operaciones con anticipación. También recomendó evaluar cuidadosamente los requerimientos de combustible. Esta planificación fue clave para evitar cancelaciones masivas. La coordinación entre actores del sector fue determinante durante la semana de restricción.

Además, la DGAC recomendó aplicar estrategias de 'tankering'. Esta práctica consiste en cargar combustible en aeropuertos de origen o alternos para compensar la limitación local. La medida buscaba reducir el impacto operativo de la restricción temporal. La entidad insistió en que se trataba de una acción preventiva y transitoria.

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