Banco de Machala refuerza su canal digital con servicios en tiempo real

La banca sigue apostando por la inmediatez, y ahora es el turno del Banco de Machala, que acaba de renovar su aplicación móvil con una promesa clara: estar disponible para sus clientes las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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La nueva versión de su app, conocida como Oromóvil, busca simplificar la vida financiera de los usuarios en un contexto donde el tiempo y la rapidez pesan cada vez más. Desde el celular, los clientes ya pueden consultar saldos, pagar servicios básicos o consumos en empresas privadas, así como manejar sus tarjetas de débito y crédito sin necesidad de acudir a una agencia.

Productos digitalesa un clic de distancia

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Pero el cambio no se queda en lo básico. La aplicación también permite activar herramientas como el ahorro programado, una función clave para quienes buscan ordenar sus finanzas, y contratar productos digitales sin intermediarios ni horarios. Todo, en teoría, a un clic de distancia.

Uno de los anuncios que más resalta es la incorporación del pago directo e inmediato en transferencias y tarjetas de crédito de otras entidades financieras. Esto apunta a reducir los tiempos de espera que tradicionalmente han sido una de las principales quejas de los usuarios del sistema bancario.

Disponible desde el 26 de marzo de 2026 en Google Play y App Store, la nueva Oromóvil entra a competir en un terreno donde la experiencia digital ya no es un valor agregado, sino una exigencia. La apuesta logra responder a las expectativas de unos usuarios cada vez más acostumbrados a la inmediatez.

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