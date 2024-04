Colombia declara feriado el 19 de abril debido a la crisis energética

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció, la tarde de este jueves 18 de abril, que su país tendrá como día cívico este viernes 19 de abril. Tal como lo hizo el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la medida es una acción de urgencia ante la crisis energética por los bajos niveles de los embalses de ese país.

"Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia, para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días, y sobre todo para que la gente disminuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en estas grandes ciudades, no para que no se tome agua porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferentes a donde hay estrés hídrico", explicó Petro.

En ese país, principalmente en Bogotá, su capital, se han venido aplicando en las últimas semanas racionamientos de agua para tratar de recuperar el nivel de los embalses que está en unos niveles muy bajos.

#ATENCIÓN | Presidente Gustavo Petro anuncia que decretará día cívico mañana viernes 19 de abril para disminuir el consumo de agua. pic.twitter.com/lVk1XnCief — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) April 18, 2024

Hasta hace una semana, Colombia le vendía a Ecuador energía para solventar la crisis del país, pero este suministro se canceló por la coyuntura en ese país. Tanto allá como en Ecuador las sequías y falta de lluvias han incidido directamente en la disponibilidad energética.

