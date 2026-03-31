Aquiles Álvarez lidera la preferencia para la Alcaldía de Guayaquil, según encuesta

La exalcaldesa Cynthia Viteri también está en el radar de los guayaquileños, según una reciente medición del CIEES

Pese a encontrarse bajo prisión preventiva por investigaciones judiciales, el panorama electoral en el Puerto Principal revela una tendencia sorpresiva. El más reciente estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) posiciona a Aquiles Álvarez como el favorito para las próximas elecciones, superando ampliamente a figuras como Cynthia Viteri, aunque el alto índice de indecisos y su situación legal mantienen la contienda en un escenario de total incertidumbre.

Alcaldía de Guayaquil: Los favoritos según el CIEES

La medición realizada entre el 28 y 29 de marzo de 2026, con base en 820 entrevistas presenciales en Guayaquil y Quito, muestra una ventaja marcada para el actual burgomaestre. Con un margen de error del 4 %, los resultados detallan las siguientes preferencias:

Aquiles Álvarez : 45 % de preferencia.

: 45 % de preferencia. Cynthia Viteri : 23 %.

: 23 %. No hay candidatos/Indecisos: 10 %.

Andrea González : 5 %.

: 5 %. Otros: 5 %.

Alguien de la Revolución Ciudadana: 4 %.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra recluido en Santa Elena. JOFFRE LINO

¿Puede un alcalde preso ganar las elecciones?

Aunque el liderazgo de Aquiles Álvarez parece consolidado, el CIEES aclara que estos datos reflejan una no respuesta del 52 % de los encuestados, lo que indica que una gran parte del electorado aún no define su postura. Esta apertura en las cifras es crucial, considerando que el funcionario guarda prisión preventiva desde inicios de febrero de 2026.

Actualmente, Álvarez se encuentra en la Cárcel del Encuentro enfrentando procesos legales complejos. El denominado caso Goleada lo vincula a presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Los procesos judiciales que rodean a Aquiles Álvarez

La estabilidad administrativa de Guayaquil se ve comprometida por las tres órdenes de prisión que pesan sobre el alcalde:

Caso Goleada: Investigación por lavado de activos.

Caso Triple A: Presunto comercio irregular de combustible.

Incumplimiento de medidas: No portar el grillete electrónico dispuesto por la justicia.

A medida que el calendario electoral avanza, la pregunta que queda en el aire es si estas cifras de popularidad lograrán sostenerse frente al avance de los dictámenes judiciales en el Puerto Principal.

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