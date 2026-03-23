Acuerdo entre Ecuador y la UE: Así será el trabajo conjunto contra el narcotráfico

El acuerdo busca la reducción de la demanda de drogas y la prevención del reclutamiento juvenil

Referencial. El narcotráfico ha incrementado en los últimos años en Ecuador

El avance del narcotráfico y el microtráfico se ha convertido en un problema que ya no solo golpea a Ecuador, sino que afecta a varios países de Sudamérica e incluso a Europa. En ese contexto, las autoridades locales buscan articular respuestas conjuntas con organismos internacionales que permitan enfrentar un fenómeno cada vez más complejo.

La tarde de este lunes 23 de marzo, se conoció que la vicepresidenta María José Pinto y la embajadora de la Unión Europea en el país, Jekaterina Doródnova, suscribieron una carta de intención que establece un marco de cooperación enfocado en reducir la demanda de drogas y prevenir el reclutamiento de jóvenes por redes delictivas.

El acuerdo, que también contó con la participación de representantes de cooperación internacional y del sector salud, propone un abordaje integral del problema.

La iniciativa no se limita a acciones de control, sino que incorpora el análisis de factores sociales, económicos y sanitarios vinculados al consumo y distribución de sustancias ilícitas.

Detalles claves del nuevo acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea

#COPOLAD | 🇪🇨 🤝🏻🇪🇺 La Vicepresidenta de Ecuador @Vice_Ec, María José Pinto @mjpintoec, y la Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova, firmaron una carta de intención en favor a la reducción de la demanda de drogas y la prevención del reclutamiento juvenil.… pic.twitter.com/73G8ohmaTs — UE en Ecuador 🇪🇺 (@UEenEcuador) March 21, 2026

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Uno de los componentes principales es la creación de una Comisión Nacional de Análisis e Investigación sobre las drogas. Este espacio técnico tendría la tarea de estudiar en profundidad las dinámicas del fenómeno, así como su impacto en la salud mental y en las condiciones sociales.

De acuerdo con lo expuesto, el objetivo es “entender a fondo el fenómeno socioeconómico de las drogas y su impacto”, con el fin de diseñar políticas públicas más efectivas.

Otro eje clave es la implementación de un Sistema de Alerta Temprana sobre drogas, una herramienta que permitirá recopilar información actualizada sobre nuevas sustancias y patrones de consumo. Según el anuncio, este sistema busca “generar datos precisos que permitan anticiparse y orientar la toma de decisiones”, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las autoridades.

El acuerdo también pone énfasis en la prevención, especialmente entre jóvenes, un grupo considerado vulnerable frente al reclutamiento por parte de estructuras delictivas.

En ese sentido, la cooperación internacional apunta a reducir los factores de riesgo y a promover estrategias que frenen la expansión del narcotráfico en entornos urbanos.

El acuerdo busca también precautelar la salud de las personas. CORTESÍA

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