En general, el trayecto contó con vías en buenas condiciones.

El fuerte temporal invernal ha ocasionado estragos en distintas vías que conectan al Ecuador. Recientemente el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reveló el listado de las carreteras que se encuentran habilitadas, cuales son por las que se pueda pasar parcialmente y las que están cerradas en su totalidad.

AZUAY CUENCA - GIRON -PASAJE - MACHALA, CERRADA PUC/ SEC GRAMALOTE KM 112.

BOLIVAR CHILLANES SANTA ROSA BUCAY, PARCIALMENTE HABILITADA

CAÑAR CUENCA - ZHUD - COCHANCAY, PARCIALMENTE HABILITADA SECTOR LA DELICIA KM 50 ZHUD - COCHANCAY - DESLIZAMIENTO.

CHIMBORAZO, RIOBAMBA-GUAYAQUIL, PARCIALMENTE HABILITADA EN TRIGOLOMA DEL CANTON PALLATANGA / HABILITADA EN EL SECTOR EL TABLON DEL CANTON COLTA.

CHIMBORAZO, ALAUSI - HUIGRA -EL TRIUNFO, PARCIALMENTE HABILITADA HUIGRA-EL TRIUNFO CERRADA POR DESLAVE EN LUGMAS.

COTOPAXI LATACUNGA - LA MANA, PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR DE TINIEBLAS, VIA PILALO - LA MANÁ

ESMERALDAS VICHE- QUININDE - LA INDEPENDENCIA - LIMITE PROVINCIAL ESMERALDAS/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (LA CONCORDIA) PARCIALMENTE HABILITADA

MANABI RUTA DEL SPONDYLUS ( VIA PUERTO CAYO MANTA) PARCIALMENTE HABILITADA . HABILITADA UN CARRIL SECTOR LAS PIÑAS.

MANABI JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA) PARCIALMENTE HABILITADA . AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL POR HUNDIMIENTO DE VIA.

MORONA SANTIAGO LIMON - GUALACEO, PARCIALMENTE HABILITADA , DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR TINAJILLAS ADICIONAL EXISTEN DESLIZAMIENTOS ACTIVOS EN VARIOS SECTORES / CIRCULAR CON PRECAUCION

NAPO EL CHACO - LAGO AGRIO, CERRADA , VIA ALTERNA CERRRADA POR TRABAJOS Y CONDICIONES CLIMATICAS, VIA ALTERNA Y DE BAEZA-Y DE NARUPA-LORETO-COCA

Consulte esta y otras vías, en la página del ECU 911.