Eduardo Andrade: “Quizá no tenga dinero para dar, pero sí alegría”

El siempre sonriente Eduardo Andrade tiene una faceta que casi nadie conoce: la solidaria. Y por ello se convirtió en la imagen de cuatro videos que circulan por las redes sociales de uno de los atractivos turísticos y religiosos más importantes de la ciudad, la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, ubicada en Chimborazo y 10 de Agosto (frente al parque Seminario).

En ellos aparece mostrando sus instalaciones que requieren ser restauradas (tras el terremoto de 2016) e iluminadas; por este motivo se desarrollará un bingo el sábado 5 de este mes desde las 14:00 en el colegio San José La Salle. Este evento será animado por el presentador.

- Generalmente los talentos de pantalla prestan su imagen a las marcas comerciales y no en estos casos...

Me encontré en la inauguración de un local con el padre Christian Ledergerber, quien es el hermano de un compañero de colegio y sacerdote de esta iglesia. Este me dijo que cuando necesitara mi ayuda me llamaría. Así fue. Creo que él pensó que yo solo lo decía por salir del paso. Nos pusimos en marcha y grabamos los videos.

- Aunque muchos no lo saben, no es su primera labor social...

Yo fundé un proyecto social Motivarte (motivación a través del arte) en 2011. Desde pequeño mis padres, Antonio Andrade Fajardo (fallecido) y María José Jauregui, me inculcaron ser solidario, porque es importante regresar a la sociedad lo que Dios y la vida nos ha dado. He trabajado con las personas privadas de la libertad en talleres de actuación, escritura y motivación, además con los reformatorios juveniles. He colaborado con mi amigo, el padre Xavier Tigrero (de la iglesia Nuestra Señora de la Presentación) y con algunas fundaciones. Soy embajador del hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante y a veces he sido jurado en escuelitas fiscales. Tal vez la gente no lo sepa porque siempre ha sido mi lema que “lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda”. Dar sin exponernos es muy lindo. En este caso (con la Catedral) hemos hecho presencia porque queremos llegar más al público.

- Sin embargo, algunos creerán que lo hace por figuretear...

Es gracioso, la gente cree que cuando ofrezco ir a un evento benéfico lo digo de dientes para afuera, que es mentira y se sorprende cuando me ve. Cuando doy mi palabra, cumplo. Quizá no tenga dinero para dar, pero sí mucha alegría, energía y ganas, regalo mi tiempo, lo hago de corazón. La fama es efímera, no tiene valor cuando no la compartes. Algunos reporteros han intentado hacerme notas en estos actos y lo he evitado.

- Volviendo a los videos, esta también es una forma de fomentar el turismo...

Totalmente. Existen diferentes formas de hacer turismo, el cultural, de salud, de sol y playa, gastronómico, religioso... Siempre que vienen mis amigos de visita los llevo a la Catedral para que la conozcan. Todos se quedan admirados por su belleza arquitectónica y por su historia. Lastimosamente algunos guayaquileños no saben la importancia de este atractivo turístico y religioso, o la confunden con otras. De eso me he dado cuenta con esta campaña. Cuando viajamos al extranjero visitamos las catedrales, debemos hacer lo mismo con la nuestra. En Alemania recuerdo que cobraban dos euros para subir a las torres de sus iglesias y estaban llenas.

- ¿Cuál ha sido la respuesta del público al verlo en esta faceta social?

A pesar de estar alejado de la TV hace 7 meses, la gente me recuerda, convoca a sus eventos y agradece. Esa es la mejor respuesta.

- Cuando se lo propusieron, ¿no pensó que iban a identificarlo con una determinada religión?

Para nada. Ayudo sin importar raza, género, credo, situación social y económica. Mi mamá va a diario a la iglesia. Antes yo daba iniciación cristiana a los niños pequeños los sábados en María Madre de la Iglesia en Los Ceibos. Les explicaba todo. Estuve en Cáritas y Fundación Procare.

- Seguramente tiene muchas anécdotas que contar...

Es muy satisfactorio encontrarme con algunas mujeres que salieron de la cárcel porque cumplieron su condena o porque por buena conducta la acortaron. He sido parte de ese cambio. Muchos creen que tenemos la vida arreglada y perfecta. No es así, la magia es volverse a levantar. Si algo se cae, continuar. Han existido proyectos que si no los he madurado en algún medio, lo he hecho en otro. No me rindo y es lo que trato de comunicar.

Volverá a la TV

Para Eduardo Andrade la televisión es un tema pendiente para el 2020. “Volveré con un proyecto que me enamore, yo hago televisión porque la amo, la disfruto, vibro con ella y porque me preparé. Es bueno darse un tiempo para que la gente lo extrañe, lo pida, sin regalarse”, dice el presentador.

Con la productora Roma TV presentará un espacio digital La realidad detrás del reality. “Estuve en dos de ellos, BLN (Canal Uno) y Combate (RTS). Contaremos las historias que no se contaron. Si existe alguien al que los exparticipantes no le pueden mentir es a mí. Conozco a los chicos y sé las interioridades de estos programas de competencia”.

Otro proyecto es El show de Eduardo Andrade que se lo verá en vivo y recorrerá Guayaquil. “Con entrevistas, juegos, artistas... Además es un trabajo de mi productora Eduardo Andrade Entertainment”, añade.

Sabía que...

Las entradas (10 dólares cada una) del bingo están disponibles en el despacho parroquial, Chimborazo y 10 de Agosto.