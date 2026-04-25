Cheesecake manaba en Guayaquil: el postre que mezcla tradición y sabor gourmet

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El cheesecake manaba es un postre creado en Guayaquil por el restaurante Boncibó que fusiona la tradicional tarta vasca con queso manaba ecuatoriano, logrando un sabor equilibrado entre lo dulce y lo salado. Su propuesta destaca por reinterpretar ingredientes locales en una versión gourmet, convirtiéndose en uno de los platos más representativos del lugar y una opción atractiva para quienes buscan una experiencia distinta en la ciudad.

Un viaje que inspiró un sueño

Iván Correa, gerente y fundador de Boncibó, concibió la idea del restaurante tras regresar de un viaje de estudios en España en 2019. Durante su estancia en San Sebastián, trabajó en restaurantes y se enamoró de la tarta vasca de La Viña, un postre emblemático de la región. Esa experiencia lo motivó a crear un espacio en Ecuador donde la gente pudiera disfrutar de desayunos, almuerzos y café todos los días.

El nombre del restaurante refleja su esencia: Boncibó, una fusión del francés bon (bueno) y el italiano cibo (comida). Esta combinación resume la filosofía de ofrecer bienestar en cada bocado, con propuestas que buscan acompañar a quienes trabajan y necesitan platos prácticos pero sabrosos.

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Desde sus inicios, Boncibó ha mantenido un enfoque en la calidad y en la cercanía con sus clientes. La idea de Iván era crear un lugar donde cada comida fuera una experiencia, y donde la tradición se mezclara con la innovación para dar vida a propuestas únicas.

El Cheesecake Manaba: tradición en cada textura

La inspiración de la tarta vasca se transformó en una propuesta única al incorporar el queso manaba, un producto emblemático de Ecuador. Este ingrediente aporta un toque saladito que equilibra la cremosidad y dulzura del cheesecake, logrando un postre que no empalaga y que sorprende por su armonía de sabores.

El resultado es un cheesecake con identidad propia: suave, delicado y con un carácter que lo distingue de cualquier otra versión. Además, puede acompañarse con salsa de frutos rojos o con el innovador caramelo de salprieta, una adición que nació tras la participación de Boncibó en el concurso de brunch, donde obtuvieron el premio al Mejor Brunch Dulce en 2025.

Este postre se ha convertido en la insignia del restaurante, siendo uno de los más demandados por clientes que buscan algo diferente. Su éxito radica en la capacidad de combinar tradición y modernidad en un solo bocado.

Innovación con raíces ecuatorianas

La propuesta de Boncibó no se limita a replicar recetas internacionales, sino que busca reinterpretarlas con productos locales. La salprieta, tradicionalmente utilizada en platos salados, se convirtió en un elemento clave para elevar el cheesecake y darle un giro inesperado.

Este postre se ha convertido en la insignia del restaurante, siendo uno de los más demandados por clientes que buscan algo diferente.Cortesía Boncibó

Este enfoque refleja la visión de Iván de rescatar ingredientes ecuatorianos y darles un nuevo contexto, demostrando que la gastronomía nacional tiene un potencial infinito para la innovación. La mezcla de lo criollo con lo gourmet ha sido bien recibida por el público, que reconoce en el Cheesecake Manaba una experiencia distinta y memorable.

Dónde los encuentro

Boncibó cuenta con dos locales en Guayaquil: uno en el centro, en la calle Panamá y Junín, y otro en Urdesa, frente al parque. El horario de atención es de lunes a domingo de 7:30 a 16:00 en Urdesa, y de lunes a viernes en el mismo horario en el centro.

El Cheesecake Manaba tiene un precio de $5,75, y puede acompañarse con salsa de frutos rojos o caramelo de salprieta. Esta accesibilidad lo convierte en un postre ideal para quienes buscan calidad y sabor sin gastar demasiado.

Pasión y compromiso

Más allá del postre insignia, Boncibó es un espacio donde la pasión por la cocina se vive en cada detalle. Iván heredó de su abuela Silvia no solo el gusto por cocinar, sino también la dedicación para escoger alimentos y tratar con proveedores. Esa formación lo ha llevado a involucrarse en todas las áreas del restaurante: desde el servicio hasta la administración y la producción.

Este compromiso se refleja en la calidad constante de los platos y en la cercanía con los clientes, quienes encuentran en Boncibó un lugar cálido y confiable para disfrutar de comida ligera y sabrosa.

Aunque Iván reconoce que le encantaría abrir un nuevo local en el futuro, por ahora el enfoque está en consolidar la experiencia en los dos espacios actuales. La visión de Boncibó es seguir innovando con productos ecuatorianos y mantener la calidad que los ha llevado a ser reconocidos en concursos gastronómicos.