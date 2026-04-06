Teleférico de Quito suspendió temporalmente operaciones por tormenta eléctrica

Durante la Semana Santa, el Teleférico de Quito sufrió una suspensión temporal debido a lluvias intensas

Referencia. Más de 100 visitantes quedaron varados por varias horas en la estación Cruz Loma debido a la lluvia y la tormenta eléctrica.

El Teleférico de Quito volvió a interrumpir su funcionamiento este lunes debido a las intensas lluvias y la presencia de tormentas eléctricas, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad para proteger a los usuarios.

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La paralización del servicio comenzó a partir de las 14:00, justo cuando turistas y locales aprovechaban el feriado de Semana Santa para visitar el atractivo turístico.

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El protocolo de seguridad del Teleférico de Quito establece que ante lluvias de mediana o alta intensidad y tormentas eléctricas, se detiene el embarque de pasajeros, se trasladan a los usuarios que se encuentren en las cabinas hacia las estaciones y se apaga el equipo hasta que sea seguro operar nuevamente.

Desde la administración del Teleférico informaron a EXPRESO que la medida se cumplió estrictamente y que no hubo personas dentro de las góndolas durante la suspensión.

A pesar de estas medidas, algunos visitantes expresaron su descontento. “No venimos gratis, pagamos para poder subir. Imagínese más de cuatro horas arriba con frío”, comentó la usuaria Mercedes Gaona. Por su parte, Javier Pilco añadió: “Me llevo una mala impresión del Teleférico”.

Aproximadamente 100 personas quedaron varadas por cerca de tres horas en la estación Cruz Loma, aunque afortunadamente no se reportaron heridos. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) estuvo presente para atender cualquier eventualidad y brindar apoyo a los usuarios.

Una vez que la tormenta pasó y se garantizó la seguridad, el Teleférico retomó su operación y trasladó a todos los visitantes a la base. La empresa recuerda que estos protocolos se informan a los usuarios antes de ingresar, con el fin de garantizar su bienestar y la correcta operación del equipo.

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