Santa Elena: Multitudinaria muestra de fe en el inicio de Semana Santa

Con ramos en alto, oraciones y bajo un sol inclemente, cientos de fieles revivieron la entrada de Jesús a Jerusalén

Decenas de devotos en la provincia de Santa Elena participaron en las procesiones del Domingo de Ramos

Bajo un sol inclemente y en medio de una multitud conmovida, el reciente 29 de marzo la cabecera parroquial de Manglaralto (Santa Elena) se transformó en escenario de una escena bíblica que pareció cobrar vida. Montada sobre un asno, la imagen de Jesús el Salvador recorrió lentamente las principales calles del poblado, evocando su entrada triunfal a Jerusalén en el inicio de la Semana Santa.

RELACIONADAS Miller Bolaños vuelve a entrenar con Emelec y recibe respaldo de hinchas en Salinas

A cada paso, decenas de fieles, formados en largas hileras a los costados de la vía, alzaban sus ramos y extendían plegarias cargadas de fe. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos en señal de recogimiento, mientras el ambiente se llenaba de cánticos y súplicas.

Entre la multitud, Jacinta Soriano no pudo contener la emoción. Al paso de la imagen, se santiguó con profunda devoción y, con la voz entrecortada, elevó su oración:

“Padre santo, perdona nuestros pecados, ten piedad de tu pueblo e ilumina nuestros días”.

El calor no fue impedimento. Niños, jóvenes y adultos mayores resistieron el intenso sol sin moverse, acompañando cada instante de la procesión. “Aquí estamos para pedirle perdón a Jesús, porque su sacrificio es por nuestras culpas”, expresó Vilma Eugenio, con el rostro enrojecido pero firme en su fe.

Las iglesias catolicas en Santa Elena se coparon de devotos por el Domingo de Ramos JOFFRE LINO

Desde las primeras horas de la mañana, las iglesias de toda la provincia de Santa Elena lucieron abarrotadas. Familias enteras acudieron con sus ramos en mano para recibir la bendición que marca el inicio de la Semana Mayor. “Estamos todos los miembros de mi familia, desde los más pequeños hasta los adultos. Esta es una semana de recogimiento con Dios”, comentó Glenda Mirabá.

Tras la bendición, los ramos, rociados con agua bendita, son llevados a los hogares, donde permanecen como símbolo de protección y fe. Un año después, estos mismos ramos serán incinerados y sus cenizas utilizadas en el tradicional Miércoles de Ceniza, cerrando así un ciclo espiritual profundamente arraigado en la tradición católica.

Una península en oración

El papa en el Domingo de Ramos: "¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!" Leer más

El Domingo de Ramos no solo se vivió con intensidad en Manglaralto. En cada rincón de la provincia, desde las comunas más pequeñas hasta las cabeceras parroquiales, se realizaron multitudinarias procesiones que dieron inicio a una de las semanas más significativas para los creyentes.

Así comenzó la Semana Santa en esta jurisdicción en donde el próximo martes se efectuará el tradicional ´´´´ Baño de la Cruz´ en el balneario de Ballenita y el Viernes Santo el cuadro vivo de la crucifixión de Jesús en lo alto del Cerro El Tablazo en la ciudad de Santa Elena.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!