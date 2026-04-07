Noboa a Petro: "En la cárcel no hay presos políticos, hay corruptos"

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Noboa respondió con dureza a Gustavo Petro y negó que Jorge Glas sea un preso político. El mandatario afirmó que Glas cumple condenas por corrupción en casos como Odebrecht y Sobornos, y calificó las declaraciones del líder colombiano como una injerencia en asuntos internos. El cruce ocurre en medio del debate regional sobre supuestos casos de persecución política.

El presidente Daniel Noboa respondió este martes 7 de abril a las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien se refirió a la situación judicial del exvicepresidente Jorge Glas en términos de persecución política.

La reacción del mandatario ecuatoriano fue frontal: negó que Glas sea un preso político y afirmó que su condición responde a sentencias por delitos de corrupción.

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Noboa sostuvo que el país ha esperado durante años que los casos de corrupción de alto nivel sean juzgados y sancionados, y cuestionó los intentos, desde el exterior, de presentar una narrativa distinta. “Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, señaló.

El presidente enumeró los procesos judiciales que pesan sobre Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa. Indicó que el exfuncionario debe responder por asociación ilícita en el caso Odebrecht, una trama de sobornos de alcance transnacional que también tuvo ramificaciones en Colombia.

A eso sumó la condena por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y otra por peculado en el proceso relacionado con la Reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.

"Atentado a la soberanía", asegura Daniel Noboa

La respuesta de Noboa no solo se centró en el plano judicial, sino que también tuvo un componente político y diplomático. El mandatario calificó las declaraciones que aluden a Glas como preso político como un “atentado contra la soberanía” del Ecuador y una violación al principio de no intervención.

Para sustentar su postura, citó el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que prohíbe a los Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otros países, así como normas del derecho internacional.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir en la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, durante una reunión con su homólogo Daniel Noboa en las Islas Galápagos.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”.