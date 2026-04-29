Los gobiernos privilegian intereses particulares, sin atender las necesidades de la población, como la eliminación definitiva de los cortes de luz por déficit de electricidad.Archivo Expreso

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La política se ha degradado tanto que gobernar se ha reducido a recaudar más impuestos de los ciudadanos, para que quienes gobiernan se paseen por el país repartiendo dádivas como filántropos, mal utilizando los recursos que extraen del bolsillo de los gobernados. Esa actitud la tienen el Gobierno nacional y los gobiernos seccionales, que privilegian intereses del grupo que gobierna y olvidan su inexcusable deber de atender las necesidades de la población.

¿Qué motiva estas actitudes, de aparecer ‘generosos’ utilizando recursos públicos que pertenecen a todos? Captar futuros partidarios, así han educado sobre todo al pueblo llano, que desconoce el engaño al que lo tienen sometido. Esa actitud de la clase política ni es ética ni es responsable, pero es electoralmente rentable.

Demagogia y ataque a la libertad de expresión

Históricamente en política existió la demagogia: ofrecer atender un determinado anhelo social y luego incumplirlo, pero no existían esas campañas tóxicas de burlarse de la buena fe o credibilidad de los gobernados, como actualmente, que abusan del ‘marketing’ o publicidad a través de redes sociales y lo que es más grave, tratan de silenciar la libertad de expresión, atacando abusivamente a los medios de comunicación que no responden a los intereses particulares del Gobierno, como sucede con Diario EXPRESO, víctima de una reprochable persecución utilizando instituciones públicas que buscan afectar a su empresa editora GRANASA, usando torcidas aplicaciones de la ley para favorecer la intolerancia antidemocrática y caprichos del Gobierno.

Hace más de un siglo el norteamericano Twain advertía que la política es la única profesión en que se puede mentir, engañar y robar y aun así ser respetado; esas actitudes en cualquier otra actividad se las sanciona, pero en la política incluso se las aplaude. Se interrogaba por qué se sigue aceptando ese tipo de conductas.

La angustia de los ecuatorianos es la incertidumbre en la que viven, sin atención en salud, déficit eléctrico, creciente pobreza, alto desempleo, seguridad social en crisis, corrupción impune, manipulación de la justicia, carreteras abandonadas, etc.