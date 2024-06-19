Sophia Forneris: Divina propaganda

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Aunque la propaganda política se ha utilizado a lo largo de los años, pocas personas la usaron con tanta eficacia como el primer emperador de Roma, Augusto César. Su propaganda fue tan efectiva porque representaba la ambición del hombre y al mismo tiempo de toda una nación. Había dos temas principales: establecer poder y estabilidad. Cada parte de su propaganda era deliberada y estaba entrelazada con ideas ya existentes. La repetición hizo que su programa fuera fuerte y fácilmente transmisible a las masas. Durante su reinado, la preocupación más urgente que tuvo fue el reconocimiento público de su servicio al Estado y de sus capacidades como comandante del ejército.

Augusto reconocía el poder de la palabra escrita y cómo los poemas y el teatro podían tener efecto positivo o negativo en el éxito de una figura pública. Por eso invirtió mucho en la producción de poemas que promoverían su ideología propagandística. En su época los mitos eran tan ciertos como un video grabado en tiempo real para los ciudadanos de Roma. Independientemente de la veracidad de la historia, Augusto estaba estableciendo una mitología que sería respetada y generalmente bien recibida en Roma. Con el tiempo alteró drásticamente el equilibrio de poder en el sistema de gobierno romano sin que pareciera hacerlo. Para caracterizar su poder, adoptó el término ‘princeps’, jefe, que se había aplicado durante mucho tiempo a los senadores con mayor prestigio e influencia, pero tales circunloquios enmascaraban el hecho de que Augusto controlaba todas las áreas más cruciales del gobierno romano. También incluyó a miembros de su extensa familia en esta exhibición propagandista, marcando un nuevo estatus para la casa imperial. Esto comenzó cuando persuadió al Senado en el año 35 a. C. para que estableciera estatuas públicas para su hermana Octavia y su esposa Livia, y les concedieran santidad, una extensión de la protección estatal a las mujeres.

Augusto durante su reinado empleo métodos tácticos de manipulación para liderar el Estado más poderoso de sus tiempos. ¿Será esta la única forma de liderar un país prospero? Espero que no, pero hasta el momento ese no ha sido el caso.