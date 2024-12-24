Rosa Torres: Navidad opacada por la violencia

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¿Cómo podemos decirle ¡feliz Navidad¡ a todas aquellas personas que en la cena de Nochebuena de hoy sentirán la ausencia de sus seres queridos porque estos les fueron arrebatados en este 2024 por la criminalidad y la violencia que desangra al país?

No se puede decir ¡felices Pascuas! a padres que lloran la muerte de su hijo o hija, o de hijos que lloran la muerte de su padre, madre o hermanos y que sienten que los cuerpos de seguridad del Estado, como son la Policía y las Fuerzas Armadas, les han fallado; que el Gobierno central les ha fallado; que las autoridades locales les han fallado; que los asambleístas les han fallado.

¿Cómo pueden esos exalcaldes, exasambleístas, exministros, expresidentes y exvicepresidentes de la República, cuestionados y hasta sentenciados por actos de corrupción o que están siendo investigados por esos mismos hechos, comenzar a enviar, por redes sociales, mensajes de Navidad para el pueblo al que han atacado con sus acciones deshonestas, con su mirar hacia otro lado y con su quemeimportismo por el bienestar de la gente?

La población no quieren mensajes de Navidad de aquellos políticos responsables de haberlos dejado sin energía durante tres meses. Tampoco quieren mensajes y deseos de felicidad de quienes son los responsables de su desdicha por no tener trabajo, por no tener comida en esta Nochebuena, por no haber hecho lo posible, en los cargos que desempeñaron o que aún desempeñan, por cambiar la realidad del país.

Si algún político quiere decirle algo a los ecuatorianos en esta Navidad o en el Año Nuevo, que les diga qué ha hecho para sentirse orgulloso en estas fiestas, qué recursos ha invertido para que haya más fuentes de empleo, para que haya seguridad, para que la gente tenga un techo donde vivir en paz. Si es asambleísta, dígale al pueblo qué leyes ha aprobado para su bienestar y no de sus intereses y los de sus amigos. Si es alcalde o prefecto, dígale qué obras ha ejecutado en el 2024 para mejorar su calidad de vida, su movilidad diaria. Y si es juez o fiscal, dígale a esos padres y madres que buscan justicia cómo ha aportado a la moralización de la Función Judicial.

¡No opaquen más a la Navidad con sus mensajes vacíos y su propia violencia verbal!