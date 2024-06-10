Roberto López | Teoría de la adaptación

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Al igual que toda norma, la Constitución es para APLICARLA, no para interpretarla. La interpretación se da únicamente en caso de oscuridad. [In claris, non fit Interpretatio]. Aclaremos entonces, algunos conceptos constitucionales:

1. Ausencia temporal. No es lo que se le ocurre a los ‘analistas’. Se encuentra claramente definida en el art. 146 de la Constitución: “Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer SU FUNCIÓN durante un período máximo de tres meses”.

Aclarada así, la ociosa discusión sobre la supuesta ausencia de la VP, según la cual se la supone ausente al no estar en el país. La ausencia -según la Constitución- no es del país, sino del cargo. Y como la VP se encuentra en funciones no procede interpretación alguna sobre la ausencia.

2. Encargo a ministros. Aclarado el concepto de ausencia temporal, vamos al tema del encargo al ministro que el presidente designe: solo procede en caso de ausencia temporal del VP. [Art. 150]. Y como no está ‘ausente’ no procede el encargo a ningún ministro.

3. Reelección. La CC ha emitido un dictamen diciendo que cuando se completa el período presidencial, no se produce una “reelección. Mentira. Así como rehacer algo, es volverlo a hacer, elegirse nuevamente es reelegirse. Aquí o en la China. El prefijo ‘re’ define la repetición de la acción que se ejecuta. Solo que se trata de un caso de excepción a la regla general.

Si la consulta al Procurador es sobre la ley, [no sobre la Constitución, carece de competencia] debe decir que la reelección -en caso de terminación anticipada del período presidencial- no es computable al número de veces que puede ser reelegido un presidente.

Lo equívoco, es querer forzar las palabras para que digan lo que no dicen.

-Ah, es que está completando el período de Lasso. Cierto, pero eso no significa que no se reelige, sino que es un caso de excepción no computable al número de reelecciones.

La teoría de la ‘adaptación constitucional’ a lo que nos da la gana no existe en ningún país y nos pone al nivel de una aldea africana.

Nadie invierte en un país así.