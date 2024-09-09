Roberto López Moreno | La sociedad de la mentira

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El saldo de vidas segadas para que el correísmo nos vendiera el cuento chino de ser el segundo país más seguro del mundo, es de 7.379. Bajo el eufemismo de ‘muertes violentas de intención no determinada’ registradas en el INEC.

¿Dónde? Justamente en las rutas de la droga. ¿Cuándo? Precisamente cuando cayeron en picada las capturas de droga por la salida de la base de Manta. ¿Objetivo? Manipular la cifra de homicidios por las luchas territoriales entre pandillas, ocasionadas por el narcotráfico.

¿Cómo? Con el auxilio del bodrio de Montecristi, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. ¿La mentira? Nunca hubo una base militar extranjera en territorio nacional. La Forward Operating Location - FOL- de Manta, era un puesto de avanzada norteamericano en una base nacional para la lucha antinarcóticos.

El trasfondo fue dar el soporte al narcotráfico para desarrollarlo a sus anchas. La política de cielos abiertos, manteniéndonos una década sin radares lo prueba. Así podían ingresar y salir las avionetas cargadas de droga. Y la ‘ciudadanía universal’ creada por la Constitución, fue el explícito mensaje a los carteles mexicanos y colombianos. Como decir: ‘hey socios, vengan. Aquí puede entrar cualquiera’.

Así abrieron la ruta de la droga. La salida de la base de Manta es el mayor engaño colectivo de la historia. Las 7.379 muertes solo son el daño colateral. Son la triste factura que nos pasaron los negocios ilícitos del fugitivo belga. “La única forma de no repetir esto en el futuro es sancionando a los culpables del pasado”, dijo Carlos Vera.

¿Qué haremos? Nada. Pasaron siete años desde que el fondo partidario se destinó a vaginoplastias y nadie movió un dedo para impedir que sucediera otra vez. ¿Qué serán ahora… glúteos… mamas?

¿Seguiremos en la sociedad de la mentira o… vamos a hacer una Constitución que diga: Derecho a la verdad. Se proscribe el engaño colectivo, la manipulación de la verdad y la mentira al pueblo del Ecuador por parte del poder público y sus autoridades u organismos. La ley establecerá las sanciones?

A nadie parece interesarle.