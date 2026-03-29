Martín Pallares | Condecoración a Noem: ofensa al país

Noem es, por el cargo que tenía, la representación de los inhumanos y abusivos tratos que en EE. UU. se ha dado a inmigrantes

El gobierno de Daniel Noboa lesionó la honra y la dignidad de los ecuatorianos cuando le confirió a Kristi Noem la más alta condecoración con la que el Estado ecuatoriano rinde homenaje a una persona: la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz.

Los antecedentes y la carrera pública de Noem son una vergüenza, lo cual fue oficialmente consagrado semanas antes de la entrega de la condecoración, en una audiencia a la que fue sometida en el Senado de EE. UU., donde se desempeñaba como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security, en inglés). Fue tal el papelón de Noem en esa audiencia, y tan inobjetable la arrastrada de la que fue objeto por los congresistas -incluidos republicanos (su propio partido)-, que no pasaron muchas horas antes de que el presidente Donald Trump la despidiera del cargo.

Noem es, por el cargo que tenía, la representación de los inhumanos y abusivos tratos que en EE. UU. se ha dado a los inmigrantes y que tuvieron su epítome en la detención del niño ecuatoriano Liam Conejo, hijo de un inmigrante otavaleño en Minnesota, quien estaba realizando los trámites para obtener la residencia legal en ese país. Liam fue retenido dos semanas en un centro para inmigrantes porque sus padres no podían salir de su casa por temor a ser detenidos, hasta que un juez ordenó su libertad. Vecinos y directivos escolares que presenciaron el hecho sostienen que ICE, el organismo que persigue a los inmigrantes bajo la dirección de Noem, utilizó al niño como ‘cebo’ para presionar a la madre, que estaba embarazada, a salir de la vivienda.

No es menos grave el otro factor que detonó la salida de Noem: la corrupción. En la audiencia se probó que había firmado un contrato (adjudicado a un amigo suyo) por $ 200 millones para promocionar su cargo. También se destapó el escándalo del avión con cama y cuatro televisores que utilizaba para viajar con su amante, Corey Lewandowski, amigo del presidente Trump.

Lo de la condecoración a Noem fue, en realidad, un atropello a la dignidad de los ecuatorianos. Que el Ecuador le haya entregado la más importante condecoración que tiene el país a la cabeza visible de esa campaña contra los migrantes, y en un contexto como el del niño ecuatoriano, es una ofensa para un país que ha sufrido la salida de millones de ciudadanos acosados por la pobreza y la inseguridad.