Luis Villacrés: Primer Informe

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Fue breve, novedoso, diferente, amenizado con videos y resultados en tan corto tiempo, matizado con algunas pequeñas ironías, cómo agradecer al bloque ausente correísta por su apoyo legislativo y, eso sí, destacar que inexplicablemente su máximo líder había pedido públicamente, sanciones contra nuestro país.

Fue muy emotivo el reconocimiento a nuestras fuerzas armadas y cuerpos de policía, por su celo y sacrificio. Según el presidente Daniel Noboa, el atentado de enero a TC Televisión tuvo por objeto crear un estado de caos, incluyendo un velado de golpe de estado que se habría estado fraguando como resultado final. El Nuevo Ecuador que intenta forjar Noboa, y la guerra decretada a la inseguridad, narcotráfico y terrorismo, persigue todo lo contrario, lograr condiciones de paz y tranquilidad, para que el país pueda desenvolverse con normalidad, confianza y abrirse a la inversión.

Apenas con 6 meses de gestión, hizo un recuento de logros en normalizar las cuentas fiscales, de superar la crisis energética, entrega de viviendas, vialidad y definió que su mayor logro ha sido intentar recuperar la institucionalidad del país, de sus organismos, la reducción del riesgo país.

Debería considerar el gobierno abrir al sector privado la realización de proyectos de energía superiores a 10 Megas, no limitarlos. Igual con la vialidad, ahora que la mitad de las vías tienen dificultades, nadie se explica qué les impide concesionarlas para que se mantengan en óptimo estado y estén operativas la mayor parte del año.

La construcción, que es una actividad generadora de empleo y bienestar, se la debería impulsar, facilitando líneas de crédito para que las realice el sector privado; igual concesionar el quinto puente en el sur de Guayaquil, que agilizaría el movimiento de carga, las exportaciones, el comercio.

El Turismo es otro rubro de generación de divisas; requiere mayor número de frecuencias aéreas dentro y fuera del país, seguridad, energía y carreteras expeditas que nos conecten en pocas horas en todas las regiones del país.

Deben eliminar el ISD, las restricciones a créditos del exterior, privilegiar las fuentes de financiamiento y lograr menores tasas de interés.