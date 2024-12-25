Luis Sarrazín: Regionalista

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Nuestro jefe de gobierno, el presidente Dr. Osvaldo Hurtado Larrea, cual director técnico”, organizó a su alrededor un valioso equipo que, imbuido de sus obligaciones y responsabilidades, sirvió patriótica y honorablemente al país, recalcando que ninguno de los ministros que integraron el gabinete tuvo problemas, fue acusado de deshonestidad o manejo incorrecto de la cosa pública. No faltan quienes tratan de enlodar en algo una gestión impoluta.

Alguien mencionó que el Gobierno al sucretizar la deuda externa asumió una deuda adquirida en dólares por empresarios particulares, evitando así la obligación que tenían de cancelarla.

Es verdad que las obligaciones contraídas por empresarios privados se transformaron en una deuda en sucres al asumir el Estado la obligación de cancelarla en dólares a la banca internacional, actuación oportuna y correcta, siendo completamente falso, de falsedad absoluta, que esta sucretización haya causado algún perjuicio económico a los ecuatorianos; hecho comprobado once años más tarde, cuando los técnicos de los bancos Central y Mundial afirmaron que los empresarios que adeudaban dichos valores pagaron no solamente de manera total y cumplidamente, sino que en dicha operación el Banco Central obtuvo un beneficio de 135 millones de dólares gracias a que el presidente Hurtado dispuso que se crease una tasa que cubriera el riesgo en caso de futuras devaluaciones del sucre.

En el comentario se omite una segunda sucretización realizada por el gobierno que nos sucedió, donde sí hubo perjuicio para el Estado al eliminarse la tasa de riesgo cambiario, ampliando de tres a nueve años el plazo para la cancelación de las deudas sucretizadas y congelada la tasa de interés en un 16 %, pese a que en el mercado esta llegó a subir hasta en un 50 %; subsidios que le ocasionaron al Banco Central una pérdida de 220 millones de dólares.

Gestión valiente y oportuna de un regionalista de Chambo-Chimborazo, que evitó la quiebra de centenares de empresas industriales, comerciales y agrícolas principalmente guayaquileñas.

Y sigo andando…