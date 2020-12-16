Luz roja (II)

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En un editorial anterior referimos cuánto tardaron en ser comercializadas algunas de las acunas existentes. Citamos ahora a una vacuna tan importante y necesaria como aquella contra el VIH-SIDA, que ha sido añorada y cuya producción ha sido muy complicada. La casa fabricante que ha tratado de elaborarla, luego de 15 años dejó atrás la inversión al comprobar que según los ensayos esta no cumplía con todos los requisitos que requería una vacuna confiable.

El Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez era capaz de controlar la calidad de los productos biológicos, incluyendo anticuerpos mono-clonales, y de elaborar sueros y vacunas. Fabricaba con un serpentario “de lujo” el suero antiofídico polivalente específico para mordedura de serpientes autóctonas, cuyo costo era de $ 15.00, cuando ahora hay que utilizar un suero no válido a un costo de $ 250 o más; producía la vacuna DPT, la antitetánica, la BCG, la antirrábica, habiendo sido esta última calificada por el Instituto Pasteur como una de la “mejores del mundo”, y conversando con la Dra. Rosario Zambrano, que a la sazón era la Jefa del Dpto. de Rabia, sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2, ella razonaba en el sentido del gran riesgo de que se aplique una vacuna que no haya sido certificada por los institutos de referencia de los países productores de la OMS, cumpliendo así todos los pasos del proceso de elaboración-comercialización de este tipo de productos biológicos.

Para la elaboración de la vacuna contra el SARS-CoV-2 se ha utilizado material genético procedente de fetos y utilizando el mRNA mensajero, se han obtenido sustancias que aplicadas al organismo pueden desencadenar reacciones imposibles de prever y cambios genéticos que no sean factibles de corregir.

Estudios en un enfermo de 35 años arrojaron el hecho de que los testículos serían un reservorio viral. Ya pueden imaginarse el daño que causará en las células gonadales, afectando la maduración de los gametos que de espermatogonios terminarán como espermatozoides. Consecuencia: esterilidad.

Y sigo andando…