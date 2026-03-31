Juan Carlos Holguín | ¿Prohibir TikTok a menores en Ecuador?

Las redes sociales son el epicentro del reclutamiento de jóvenes en Ecuador

Sí. Y debe ser una medida temporal pero así de drástica. No por argumentos pedagógicos como en los países más desarrollados: en nuestro caso se lo debe hacer de forma urgente como parte de la política pública de seguridad.

Mientras en Europa la medida está relacionada a los efectos del uso excesivo de pantallas en la infancia, pues la dependencia tecnológica está vinculada con un deterioro en el desarrollo de habilidades físicas y cognitivas básicas, en Ecuador la prohibición debe ser establecida para proteger a nuestros niños y adolescentes de la operación de las bandas criminales.

Un reportaje del medio independiente de verificación de datos Ecuador Chequea, titulado “El mercado negro de Tiktok”, revela cómo cuentas relacionadas a las estructuras y economías ilegales tienen un impacto sobre más de 630.000 seguidores en Ecuador, a través de contenidos estratégicamente diseñados para ser replicados.

En más del 80 % de los videos se utilizan “narcocorridos” como fondo, lo cual es parte de la cultura que glorifica el estilo de vida y los crímenes de los narcotraficantes. “Las imágenes son consistentes: fajos de efectivo, camionetas de alta gama, ganado, relojes, viajes, aviones”, agrega el artículo.

En un mundo tan confundido, las redes sociales trastocan muchas teorías filosóficas de la fuerza del ejemplo, pues la llegada especialmente de redes como TikTok, han traído referencias en las que se pone la imagen, lo estético o lo material como un ejemplo. Y esto es grave.

Cuando inició el conflicto de Rusia contra Ucrania, Ecuador era el país latinoamericano con más ciudadanos en tierras ucranianas, especialmente estudiantes que habían migrado desde el año 2018. Tuvimos que organizar un plan de rescate emergente para sacarlos de la guerra.

Conocí a varios chicos que regresaron en los vuelos humanitarios, en su mayoría médicos, físicos y matemáticos.

Pero algo me sorprendió: habían decenas de ellos que querían ser pilotos. Me pareció un fenómeno extraño, dado que en Ecuador la industria aeronáutica civil es muy pequeña.

Conversé con uno de ellos y al preguntarle por qué había elegido esa carrera, me enseñó una foto de Instagram de un piloto privado lleno de lujos, mientras me explicaba que “a los pilotos les va bien”. Me dio mucha pena pues era evidentemente la fotografía de un narcopiloto, fenómeno que se ha expandido desde el aparecimiento de las bandas mexicanas en la región.

Hace pocas semanas, el exministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, presentó las conclusiones de un estudio sobre vinculación de niños, niñas y adolescentes a organizaciones criminales en Ecuador, desarrollado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y la PADF, en el que se determina que las redes sociales son el epicentro del reclutamiento de jóvenes en Ecuador.

Por estas razones, aunque sea válido discutir sobre las libertades, se requiere una medida drástica para detener el reclutamiento y la proyección de falsos valores en nuestros ciudadanos más vulnerables.

La discusión sobre la prohibición temporal de TikTok en menores de 18 años, debe iniciar pronto.